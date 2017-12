Yle Kuvapalvelu/Antero Tenhunen

Toivotut-paketissa nähtäville tulee myös alkuperäinen Täällä Pohjantähden alla -elokuva sekä kaksi vanhaa joulukalenteria.

Megasuositun tv-sarja Metsoloiden kaikki 41 jaksoa tulevat Yle Areenaan 19. joulukuuta. Kainuulaisen pienviljelijän perhe-elämää seuranneen sarjan jokaisella jaksolla oli vuosina 1993–1995 yli miljoona katselijaa.

Carl ja Anna-Lisa Mestertonin kirjoittama sarja sijoittuu kuvitteelliseen Hoikan kuntaan ja tapahtuu vuosina 1987–1994. Sen ytimessä on Metsolan Erkin (Kari Hakala) taistelu hiihtokeskuksensa puolesta keskellä synkintä lamaa sekä hänen rakkaustarinansa naapurin Helenan (Anu Hälvä) kanssa.

Metsoloiden joulujakso tuli maistiaisiksi Areenaan jo vuosi sitten.

Areenan joulukuun Toivotut-paketissa nähdään myös kaksi takavuosien joulukalenteria. Tonttu Toljanterin joulukalenteri: Muorin töissä on jo kokonaisuudessaan katsottavana. Se on vuodelta 2007. Myös Olga P. Postisen joulukalenteri vuodelta 1987 on heti katsottavissa.

10. joulukuuta Areenaan tulee Heidi Köngäksen ja Taina Westin Kalliolle kukkulalle, joka tapahtuu rauhantutkimuksen leirillä elokuussa 1973, ”jolloin jokainen tiesi kenen joukoissa seisoo”. Samojen tekijöiden Nuoruustango nähdään TV1:ssä 17.12. Se kertoo vuoden 1973 leiriläisten kohtaamisesta vuosikymmenten jälkeen venäläisen ruuan kurssilla.

19.12. Areenaan tulevat Edvin Laineen Täällä Pohjantähden alla sekä Akseli ja Elina. Väinö Linnan romaanitrilogiaan pohjautuvissa elokuvissa eletään Pentinkulman kautta Suomen vaiheita 1800-luvun lopulta sisällissotaan, lapualaisvuosiin ja toiseen maailmansotaan sekä uuteen rauhan aikaan.