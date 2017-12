Lehtikuva/Jussi Nukari

Televisiolähetysten ennätys meni rikki itsenäisyyden juhlavuonna.

Satavuotiaan itsenäisen Suomen juhlinta huipentui keskiviikkoiltana Linnan juhliin. Ylen suora lähetys niistä keräsi television ääreen 2,66 miljoonaa katsojaa, mikä on uusi ennätys. 2,66 miljoonaa oli keskimääräinen katsojaluku. Enimmillään katsojia oli 2,8 miljoonaa uutislähetyksen aikana klo 20:30 ja hetki sen jälkeen.

Viime vuonna tv-lähetyksen keskikatsojamäärä oli 2,62 miljoonaa.

– Katsojaennätyksen rikkoontuminen ei juhlavuonna ole yllätys, mutta totta kai tuntuu hienolta että katsojat arvostavat lähetystä ja Linnan juhlien pitkää traditiota, sanoo Ylen itsenäisyyspäivän ohjelmiston päätuottaja Marko Krapu.

– Näin iso luku sosiaalisen median ja verkon aikakaudella on jälleen osoitus siitä, millainen kokoava voima televisiolla on. Juuri tällaisia yhteisiä – arvokkaita ja myönteisiä – kokemuksia me tarvitsemme.

Myös muut itsenäisyyspäivän ohjelmat keräsivät Ylen kanavilla jättiyleisöjä. Itsenäisyyspäivän paraati ja Linnan jatkot keräsivät kumpikin keskimäärin 1,1 miljoonaa katselijaa. Kohti Linnan juhlia -ohjelmaa seurasi parhaimmillaan 1,5 miljoonaa katselijaa.

ILMOITUS

Kaikkiaan itsenäisyyspäivän juhlalähetyksiä seurasi televisiosta 3,6 miljoonaa suomalaista. Luku on sama kuin vuosi sitten.

Onnitteluvideoita katsottiin Areenassa



Katsojalukuja lisäävät vielä esimerkiksi verkkokatselu Yle Areenassa. Areenassa TV1:n suora Linnan juhlat -lähetys käynnistettiin 220 000 kertaa. Suomelle lähetettyjä onnitteluvideoita maailmalta käynnistettiin Areenassa yli 360 000 kertaa.

– Itsenäisyyspäivän ohjelmiston tavoitteena on jo muutamana vuotena ollut iloisuuden ja positiivisuuden korostaminen. Olemme erityisesti halunneet nostaa esille onnistumisia ja asioita, joista voimme olla ylpeitä. On ainutlaatuista, että kansakuntamme on kohonnut niin monissa vertailuissa maailman kärkimaiden joukkoon, Krapu sanoo.

Tänä vuonna Linnan juhlista tehtiin yksi lähetys kahdella kielellä, suomeksi ja ruotsiksi. Selostuskielen pystyi valitsemaan televisiosta. Tämä oli tapa toteuttaa uudella tavalla Ylen lakisääteistä kaksikielisyystehtävää.

– Teimme Linnan juhlien noin kahdestakymmenestä haastattelusta neljänneksen ruotsiksi tai kaksikielisesti. Lisäksi Yle Areenan haastattelulähetyksessä käytimme molempia kieliä. Näin tarjosimme näkymiä suomenruotsalaisuuteen, Krapu kertoo.

Linnan juhliin voi vielä eläytyä Ylen verkkosivuilla.