Aku Louhimiehen ohjaama kolmas versio (2017) Väinö Linnan romaaniklassikosta tahkoaa parhaillaan odotetusti hurjia lipputuloja elokuvateattereissa, joten annetaanpa kahdelle edeltävälle versiolle mahdollisuus television puolella. Samalla tarjoutuu hyvä tilaisuus eri vuosikymmeniltä ponnistavien filmatisointien vertailuun.

Itsenäisyyspäivän paraatipaikan on totuttuun tapaan vallannut Edvin Laineen ohjaama rakastettu, yleensä vanhimman katsojakunnan makuun oleva ”se oikea” Tuntematon sotilas (1955). Se on paraatikuntoon kiillotettu ylistys suomalaisen sotilaan taisteluhengelle tuolloisten maamme johtavien miesnäyttelijöiden fyysistämänä. Tosin vähän ironista on, että poikkeuksen teatterin ja elokuvan silloisten kärkinimien keskellä tekee ässien ässä, Rokkaa esittävä amatöörinäyttelijä Reino Tolvanen.

Viihdyttävä leffa antaa huumorille ison osan, mitä voi pitää eräänlaisena valmistusajankohdan hengessä tarpeelliseksi koettuna terapiamausteena. Tässä suhteessa yksi muistettavimpia episodeja on tuhotun panssarivaunun löylyissä tapahtuvalle perskarvojen palamiselle hihittely. Myös Rokka on enimmän aikaa eloisa hupiveikko.

Ylipäänsä sotafilmeissä on – niin meillä kuin muuallakin – loppujen lopuksi aika heikosti tavoitettu se veren ja kivun, karjumisen ja voihkimisen näyttämö, jolla ihmisiä pannaan halki, poikki ja pinoon puolin ja toisin.

Tässä suhteessa Rauni Mollbergin ohjaama keskimmäinen Tuntematon sotilas (1985) erottuu edukseen: elokuva kaartaa voimalla realismin suuntaan ja tavoittaa aidosti antimilitaristisen tuntuman aiheeseen.

Tuttua tarinaa kuljettaa väkevä kerronnallinen poljento, johon Esa Vuorisen tilanteiden hermolla sykkivä vivahdeherkkä käsivarakuvaus pistää kunnon kaasua. Näyttelijät eivät ole Laineen version tavoin yli-ikäisiä, vaan lähempänä rintamatodellisuutta. Pääosissa Risto Tuorila (Koskela) ja Paavo Liski (Rokka) ovat lyömättömiä, kun mittapuuksi otetaan yhdistelmä sota ja sen arki, suomalainen sankarimyytti, roolihahmo ja karismaattinen näyttelijätyö.

