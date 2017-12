Lehtikuva/Janek Skarzynski

Kaksi vuotta pääministerinä toiminut Beata Szydlo lakaistaan sivuun.

Puolan uudeksi pääministeriksi on nousemassa varapääministeri Mateusz Morawiecki, 48. Hänelle tulee myös kehitys- ja valtiovarainministerin salkku.

Morawiecki on hoitanut tehtäviään mallikkaasti nykyisessä hallituksessa.

”Varapääministeri on osoittautunut älykkääksi ja aikaansaavaksi persoonaksi”, politiikan tutkija Kazimierz Kik on arvioinut.

Hallitsevan PiS-puolueen eliitti on ollut tyytymätön Szydlon aikaansaannoksiin.

Puolan mediassa on syksyn aikana käsitelty vilkkaasti tulevaa hallitusremonttia. Kolme ministeriä on saamassa lähtöpassit, etunenässä ulkoministeri Witold Waszczykowski.

Arvovaltaisen Rzeczpospolita-lehden tietojen mukaan kaksi vuotta hallitusrekeä vetänyt Beata Szydlo, 54, eroaa lähipäivinä pääministerin paikalta.

Szydlo on pyrkimässä europarlamentaarikoksi tai Varsovan pormestariksi. Hänen tiedetään aloittaneen ahkeran englannin opiskelun.

Kansalle mieluinen pääministeri

Enemmistö puolalaisista olisi toivonut Szydlon jatkavan pääministerinä.

Sen sijaan hallitsevan PiS-puolueen eliitti on ollut tyytymätön Szydlon aikaansaannoksiin, vaikka tarmokas nainen on ahertanut ansiokkaasti kahden vuoden pääministeriaikana.

Szydlon ainoa vika taitaakin olla se, että hän on nainen.

Puolalaiset ovat olleet mielipidetutkimuksissa hänen toimintaansa erittäin tyytyväisiä. Työttömyys on selvästi vähentynyt ja kansan elintaso on noussut. Eläkeikää on laskettu useilla vuosilla.

Morawieckin junaili uudeksi pääministeriksi Jaroslaw Kaczynski, 68, joka oli keikkunut arvailuissa syksyn aikana valtakunnan ykkösministeriksi.

Selkeä enemmistö eli yli 60 prosenttia puolalaisista on vilkuttanut kyselyissä punaista valoa populistipoliitikolle. Heikko kannatus lienee saanut Kaczynskin luopumaan tavoittelemasta pääministerin salkkua.

”Ryvettynyt poliitikko”

”Konservatiivien johtaja on liian ryvettynyt ja kulunut henkilö Puolan poliittisella kartalla”, on Kik todennut.

Kikin mukaan Kaczynski on kyennyt vihdoin tunnustamaan itselleen, että hänen pitkä poliittinen uransa alkaa olla vääjäämättä ohi.

Vallanhimoinen veteraanipoliitikko on saanut kuitenkin lohtua gallupeista, joissa hän on ollut yhä suosituin ehdokas jatkamaan politiikan takapiruna eli Laki ja oikeudenmukaisuus -puolueen (PiS) puheenjohtajana.

Monet puolalaiset muistavat yhä lähes kauhulla Jaroslaw Kaczynskin toimintaa pääministerinä 2006–2007.

Äärimmäisen konservatiivinen hallitus osoittautui riitaisaksi ja kyvyttömäksi rakentamaan budjetteja.

Pääministeri keskittyi arvostelemaan tulikivenkatkuisesti Venäjää ja Saksaa toisen maailmansodan aikana Puolassa tehdyistä valtavista tuhoista.