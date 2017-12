All Over Press/Joni Haavisto

Pohjoismaisen vastarintaliikkeen kieltämisen on tarkoitettava sen toiminnan estämistä, järjestöt vaativat.

Vihreät nuoret, Vasemmistonuoret ja Vasemmisto-opiskelijat pitävät tervetulleena oikeuden päätöstä kieltää uusnatsijärjestö Pohjoismainen Vastarintaliike (PVL).

Järjestöjen mukaan kielto on hyvä alku, mutta ne muistuttavat kannanotossaan, että samojen järjestäytyneiden uusnatsien annetaan edelleen järjestää mielenosoituksia ja muita tilaisuuksia.

Vastarintaliike on ilmoittanut, ettei käräjäoikeuden päätös vaikuta itsenäisyyspäivänä järjestettävään kansallissosialistien marssiin. ”Kohti vapautta” on kielletyn PVL:n järjestämä mielenosoitus, jonka yhteydessä järjestävän tahon nimeä ei ole mainittu.

Punavihreät järjestöt edellyttävät, että viranomaiset estävät natsien toiminnan myös käytännössä.

Lisäksi itsenäisyyspäivänä järjestetään 612-soihtukulkue, jonka taustalla kuitenkin vaikuttavat äärioikeistolaiset toimijat.

– Me ansaitsemme parempaa kuin se pelko sekä viha, jota uusnatsit yrittävät toimillaan ja järjestäytymisellään viljellä keskuuteemme. Pohjoismainen vastarintaliike on ollut mukana 612-kulkueessa alusta asti ja näin on tänäkin vuonna, muistuttaa Vasemmistonuorten puheenjohtaja Hanna-Marilla Zidan.

Punavihreät järjestöt edellyttävät, että viranomaiset estävät natsien toiminnan myös käytännössä. Siksi ne pitävät entistä tärkeämpänä osallistumista itsenäisyyspäivänä järjestettävään Helsinki ilman natseja -mielenilmaukseen. Äärioikeistoa vastustava mielenosoitus levittäytyy Helsingin keskustaan itsenäisyyspäivänä.

Ei sijaa rasismille

– Rasismi ja fasismi on saanut viime vuosina yhä enemmän ja enemmän jalansijaa yhteiskunnassamme. Julkisessa keskustelussa ja politiikassa on ollut yhä sallitumpaa puhua tietyistä ihmisryhmistä todella epäinhimillisesti, sanoo Vihreiden nuorten puheenjohtaja Iiris Suomela.

Tapahtumalla halutaan tehdä näkyväksi, etteivät fasistit ja natsit ole tervetulleita kaupungin kaduille.

– Helsinki ilman natseja -mielenilmaus on konkreettinen tapa osoittaa, ettei rasismilla ole tilaa yhteiskunnassamme, Iiris Suomela sanoo.

Facebookissa tapahtumaan on ilmoittautunut yli 1 600 osallistujaa.

– Tasavertaisten ihmisoikeuksien puolustaminen on jokaisen asia, ja olemme tyytyväisiä siihen, että tapahtumamme on herättänyt tänäkin vuonna näin paljon kiinnostusta, sanoo Kaisa Liljanto Helsingin vasemmistonuorista.

Tapahtuman järjestäjät näkevät äärioikeiston olevan akuutti uhka marginalisoiduille ryhmille sekä näiden puolustajille. Äärioikeistolaisten ryhmien kasvu ja politiikan vahvistuminen ovat johtaneet jo väkivallan kasvuun niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa.

– On tärkeää vastustaa äärioikeistolaisia liikkeitä jo ennen kuin ne onnistuvat luomaan itselleen kasvualustan, joka mahdollistaisi niiden harjoittaman ihmisvihamielisen toiminnan laajemmassa mittakaavassa, Liljanto sanoo.

– Helsinki ilman natseja -mielenilmaus on kaikille meille, jotka haluamme pitää kiinni yhteiskuntamme yhdenvertaisuudesta ja ihmisoikeuksista. Toivommekin, että PVL:n kieltäminen on vain ensimmäinen askel tiellä kohti rasismista vapaata Suomea, toteaa järjestön Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja Pekka Rantala.

Helsinki ilman natseja

Helsinki ilman natseja -mielenosoitukselle ovat osoittaneet tukensa yli toistakymmentä yhdistystä, nuorisojärjestöä, yhteisöä ja muuta toimijaa, kuten FemF – Feministinen foorumi, Oranssi ry, Oikeutta eläimille, Naiset rauhan puolesta, Right to live -verkosto, Voima-lehti sekä Kirjailija- ja taiteilijayhdistys Kiila ry.

Tapahtuman järjestävät A-ryhmä ja Helsingin vasemmistonuoret, ja sinne on organisoitu bussikuljetuksia ainakin Tampereelta, Kuopiosta, Joensuusta ja Kotkasta.

Mielenosoitus kokoontuu Hakaniemen torilla keskiviikkona 6.12. klo 15:15, josta se lähtee liikkeelle kohti Helsingin keskustaa. Mielenosoitukseen ei toivota puoluetunnuksia, valtioiden lippuja tai autoritarismia edustavia symboleita.