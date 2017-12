Richard Gibson / Barcroft Images

”Haluttiin mukava, turvallinen ja pieni tapahtuma lapsille.” Nyt juhla siirtyy Telia 5G Areenalle (alkuperäiseltä nimeltään Töölön jalkapallostadion).

Maanantaina uutisoitiin, että Helsingin Töölöntorille itsenäisyyspäiväksi suunniteltu lastentapahtuma joutuu väistymään, koska samassa paikassa kokoontuvat 612-soihtumarssin osallistujat. Poliisi vetosi turvallisuuteen.

Kaupungin ja poliisin välillä näytti olleen tietokatkoksia ja erilaista tulkintaa kokoontumisvapaudesta. Myös monenlaiset huhut ja salaliittoteoriat lastentapahtuman ”todellisesta” luonteesta lähtivät liikkeelle.

”Lastentapahtuma on ihan oikea lastentapahtuma, jota toteutettiin talkoohengessä”, vakuuttaa Aleksi Pahkala, jonka nimellä Töölöntori varattiin.

Talkoolaiset on hyytyneitä ja alpakkatoimittaja sai äärioikeiston niskaansa.

Pahkala julkaisi julkisen Facebook-kirjoituksen aiheesta oikoakseen julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa leviäviä tietoja.

”Voin hyvällä omallatunnolla sanoa, että lastentapahtumalla on puhtaat pussissa. Meillä talkoolaiset on hyytyneitä, alpakkatoimittaja sai äärioikeiston niskaansa, salaliittoteoreetikot bensaa liekkeihinsä ja media teki ”alpakat vs natsit” -vastakkainasettelun, joka on tuonut tunteet pintaan.”

Juhlassa piti olla mukana muun muassa alpakoita, pupuja ja jumppadisco. Myös alueen yrityksiä oli saatu mukaan talkoisiin.

”Haluttiin siis mukava, turvallinen ja pieni tapahtuma lapsille. Tapahtuma, joka olisi lasten etkot linnanjuhlille.”

”Kaupunki myönsi meille erittäin hyvässä hengessä Töölöntorin ja me näin oletimme, ettei 612-kulkue ollut tehnyt varausta torista. Järkkäreinä mietittiin että saatais joku 150 ihmistä kun liimataan a4:sia ympäri Töölöä.”

Kaupungilla ja poliisilla eri tulkinta

Pahkala selostaa kirjoituksessaan tapahtumien kulkua ja järjestystä seikkaperäisesti.

”Kaupungin kanssa homma on sujunut hyvin, Tukkutori myönsi torin käyttöömme muistaakseni 14.11. Viime maanantaina soitin poliisille ja meille selvisi, että he taas ovat myöntäneet 612-mielenosoitukselle luvat. Alkoi ihmettely.”

”Me julkaistiin fb-tapahtuma, koska viesti kaupungilta oli yksiselitteinen; maanomistaja on antanut luvan lastentapahtumalle. Poliisin ennaltaehkäisevän yksikön kanssa analysoimme tilannetta kaikilta kanteilta, samoin kaupungin eri ihmisten kanssa. Eilen Tukkutori peruutti lupamme, poliisi ei keskustellut meidän tai kaupungin kanssa.”

Kaupungilla ja lastentapahtuman järjestäjillä oli siis sopimus torin käytöstä, mutta poliisi tulkitsi asian toisin.

Kaupunki ehdotti Töölön lapselliset -nimellä toimivalle talkooporukalle korvaavaksi paikaksi myös Narinkkatoria, jossa kokoontuu juuri laittomaksi käräjäoikeuden päätöksellä julistettu äärioikeistolainen Pohjoismainen vastarintaliike PVL.

”Siitä se soppa vasta olisi syntynyt, jos kiusallamme olisimme tuon tarjouksen ottanut vastaan. Töölöntori oli paikkana edullinen, torisähkö halpaa, eikä myyntipaikoista tartte maksaa, toisin kuin Narinkalla.”

Nyt talkoolaiset miettivät mahdollisuuksia tapahtuman siirtämiseksi.

”Haluamme yhä lapsille kivat ja turvalliset Suomi 100 -synttärit. Töölöntorilla emme uskalla enää pitää, järjestyksestä vastaavamme ei suositellut edes tapahtuman aikaistamista. Tukkutorilta tuli illalla vähän paniikissa yhtäkkiä myös sellainen ehdotus, aikaisemmin ei tämä ollut poliisille mahdollisuus.”

”Rakastan Helsinkiä, se ei ole kaupunki, jossa lastenjuhlat joutuvat pelon tieltä pois”, päättää Pahkala tekstinsä.

Keiden turvallisuus on vaarassa?

Eilen tapahtuman talkooporukka julkaisi tiedotteen, jonka mukaan he eivät hyväksy päätöstä juhlien siirtämisestä ja tekevät siitä oikaisupyynnön.

”Me järjestäjät olemme kaupungin päätöksestä tyrmistyneitä. Olemme joukko lapsiperheiden vanhempia ja yksityishenkilöitä, tunnemme toisemme lasten koulujen, päiväkotien ja puistojen kautta. Olemme järjestämässä tapahtumaa talkoovoimin, jotta lapsemme saisivat omalla alueellamme hyvän mielen Suomi 100v –juhlat.

Töölön lapselliset ihmettelee myös, eivätkö Helsingin kadut ole turvallisia kaikille itsenäisyyspäivänä.

”Mitä tarkoittaa, että emme voi turvallisuussyistä järjestää näitä juhlia? Me asumme täällä. Tarkoittaako se sitä, että emme myöskään voi turvallisesti liikkua omilla kaduillamme Suomen itsenäisyyspäivän iltana? Jos näin on, keiden kaikkien turvallisuus on Helsingissä vaarassa?

Jos Töölöntori ei itsenäisyyspäivänä ole turvallinen paikka lasten juhlille, ovatko muut Helsingin kadut ja torit Suomen 100-vuotisjuhlan päivänä turvalliset kaikille?

Meidän mielestämme yksi satavuotiaan Suomen hienoimmista piirteistä on, että täällä kaduilla voivat turvallisesti kulkea kaikki ihmiset lapsista poliittisiin päättäjiin.”

Juhla siirtyy uuteen paikkaan

Juuri tulleen tiedon mukaan lastenjuhla siirtyy Telia 5G Areenalle.

”Yön ja aamun aikana olemme saaneet monia hyviä ja ihania tarjouksia uudeksi juhlapaikaksi. Kiitämme kaikista tarjouksista! Tartumme ilolla HJK:n ehdotukseen, sillä paikka on lähellä, taatusti turvallinen ja saamme toteutettua juhlan lasten ehdoilla.

Juhla järjestetään alunperin aiottuna ajankohtana 6.12. klo 16.30-19.00.”