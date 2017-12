Lehtikuva/Markku Ulander

Eriarvoistuminen on suomalaisten suuri huoli. Puolet maksaisi enemmän veroja hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi.

T-Median ja Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) tiistaina julkistama Kansan Arvot 2017 -tutkimus osoittaa, että suomalaisten luottamus kotimaiseen yksityiseen sektoriin on ennätyslukemissa. Kansalaisista 75 prosenttia kertoo nyt luottavansa suomalaisiin yrityksiin.

Arvostus yrityskenttää kohtaan on selvästi kasvanut vuoden aikana. Yrityselämä on parantanut asemiaan erityisesti vetovoimaisena työnantajana ja vastuullisena toimijana.

– Veroeuroja takovan yrityskentän merkitys korostuu entisestään, toteaa Taloudellinen tiedotustoimisto TATin toimitusjohtaja Kari Väisänen.

– Kansalaiset ymmärtävät menestyvän ja vastuullisesti toimivan yrityselämän merkityksen koko yhteiskunnan kannalta. Työ syntyy yrityksissä. Ilman menestyviä yrityksiä olisimme pulassa, sekä yhteiskuntana että yksilöinä.

Tutkimuksen mukaan suomalaisten luottamuskärjessä ovat poliisi, koulutus ja terveydenhuolto. Viime aikoina usko puolustusvoimiin on vahvistunut.

Kaikkein huonointa luottamus on työnantajajärjestöihin. Niihin luottaa vain 28 prosenttia vastaajista tutkimuksessa, johon vastasi 1 692 suomalaista.

Hallitus historiallisen heikoilla



Myös luottamus hallitukseen on laskenut dramaattisesti: vuonna 2013 luottamus oli 45 prosentissa, kun tänä vuonna hallitukseen luottaa enää 31 prosenttia kansalaisista. Tulos on tutkimuksen mittaussarjahistorian pohjalukemissa.

– Hallituksen luottamusta ovat mahdollisesti rapauttaneet useat peräkkäiset päätösten pyörtämiset ja sote-uudistuksen ympärillä vellova epävarmuus, sanoo T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka.

– Sama vaikutus lienee ollut leikkauksilla suomalaisten ylpeydenaiheeseen, koulutusjärjestelmään. Luottamus on laskenut erityisen paljon korkeasti koulutettujen keskuudessa.

Myös huoli kansalaisten eriarvoistumiseen on suurta: 76 prosenttia on sitä mieltä, että kansalaisten eriarvoistuminen uhkaa suomalaisen hyvinvointivaltion toteutumista. 50 prosenttia on valmis maksamaan enemmän veroja hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi.

Terveydenhuollossa julkisen roolin vahvistamista kannatti 88 prosenttia vastaajista. Sekin on suurin lukema vuodesta 2013.