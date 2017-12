Yle Kuvapalvelu

Jörn Donner on mukana Suomi 100-juhlavuoden ohjelmassa dokumentillaan Perkele 2 – kuvia Suomesta (2017).

Donner määrittelee elokuvansa filmiesseeksi, joka sisältää kuvia Suomesta vuonna 2016. Itse tarinan hän kuvailee häpeämättömän itsekeskeiseksi. Hän aloittaa sydänleikkauksestaan, palaa siihen lopussa ja päätyy viimein kotikulmilleen. 83-vuotias kulttuurin moniottelija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja ei arkaile puhua vääjäämättä lähestyvästä kuolemasta.

Perkele 2:ssa Donner on ykkösen (1971) tavoin rantautunut kansan pariin ja luonut haastattelujen pohjalta viihdyttävän mosaiikin. Siihen on muotoutunut ohjaajansa visioima moniääninen impressio kansakunnan tilasta.

Donner sivaltaa napakasti suomalaisia erikoisuuksia.

Donnerin loppumietteistä on aistivinaan hieman pettyneen ihmettelyn. Saavutettu vauraus on osittain harhaa, rikkaat rikastuvat, valtio köyhtyy ja velkaantuu, ja kansakunnan katsotuin tv-ohjelma on vuotuinen kättelyparaati (Linnan juhlat).

Haastattelijoina toimivat Donner, Maria Veitola ja Janne Flinkkilä, haastatellut ovat tavallisia eri sukupolvien kansalaisia. Kohtaamiset ovat vapautuneita ja varsin lyhyitä, mikä tuo kerrontaan miellyttävää maanläheisyyttä ja keveyttä.

Aiheet ovat moninaiset, esimerkkeinä syntyvyys, pakolaiset, mielenterveysongelmat, nuoret ja tulevaisuus, rasismi, tyhjentyvä maaseutu ja maatalous, kesän lyhyys ja matkailu, suomalaisuus suhteessa toisiin kulttuureihin sekä Tallinnan läheisyys.

Haastateltavien kautta Donner tiimeineen kyselee nykyhetken perään ja hakee samalla jatkoaikaa Suomelle. Toivottavasti nuoret luovat uudenlaisen Suomen, toteaa Donner, mutta toivottavasti ei Helsingin Kalasatamasta tavoitetun Roopen ehdoilla: raha kiinnostaa, sillä saa kaikkea, mieluummin Jenkeissä kuin Suomessa, siellä on pienemmät verot ja lämmintä, tuumailee teininuori. Onneksi toisenkinlaisia mietteitä kuullaan.

Donner sivaltaa napakasti suomalaisia erikoisuuksia (jyrkkä tuomio eukonkannolle) ja menestymistä urheilulajeissa, joita harrastetaan maailmalla vähän (jääkiekko ja salibandy). Samalla hän muistuttaa siitä, miten jalkapallon globaaleilla kentillä Suomi on pahnan pohjimmaisia.

Dokumenttia elävöittävät lukuisat M. A. Nummisen ja Jarkko Laineen laulut. Niitä esittävät Numminen, Yona, Ismo Alanko ja Pedro Hietanen.

Dokumenttiprojekti: Perkele 2 – kuvia Suomesta. TV1 maanantaina 4.12. klo 21.30, sunnuntaina 10.12. klo 12.40. Areena.