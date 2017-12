Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Palvelualojen ammattiliiton PAMin turkulainen osasto arvostelee Suomen satavuotisen itsenäisyyden juhlistamista pitämällä kauppoja auki aamusta iltamyöhään. PAM – Liikealan Turun seudun osasto ry 069:n syyskokous kokoontui 29. marraskuuta laatimaan julkilausuman, jossa järjestö syyttää kauppoja ahneudesta.

”Kauppojen vapautuneet aukiolot ovat vieneet kaupan väeltä kaikkien juhlapyhien merkityksen joulua myöten. Kaupan väki juhlikoon sitten vaikka jonakin tiistaina, kun on hiljaisempi kauppapäivä ja muu perhe ehkä koulussa tai töissä. Saa juhlia sitten ihan rauhassa yksin”, julkilausumassa todetaan.

Järjestön mukaan kauppojen aukioloaikojen vapauttamista perusteltiin noin 20 000 uudella työpaikalla, mutta työpaikoilla on nähty, että entinen porukka tekee työt mutta uusiin aikoihin, niin ”ettei aina niitä kaikkia työkavereitakaan nähdä”. Työvuorojen suunnittelu on julkilausuman mukaan niin kehnolla tolalla, että ihmiset palavat loppuun.

Järjestö vaatii palkankorotuksia kaikille palvelualoille ja arvelee jakovaran menevän johtajien bonuksiin ja omistajien osinkoihin. Sen sijaan työnantajalle aiemmin kuuluneita lakisääteisiä maksuja sälytettiin kilpailukykysopimuksella työntekijöiden maksettavaksi, ja työaikaa lisättiin vuorokaudella.

”Voi sanoa, että sota on julistettu ja maltti on nyt loppunut. Duunarit ovat palkkansa ansainneet! Nyt on työnantajan vuoro tulla talkoisiin, kun Suomi seuraavaksi täyttää jo 101 vuotta!” julkilausumassa todetaan.

PAMin ammattiosasto 069 muistuttaa, että porvarihallituksen valtaan saattaneista eduskuntavaaleista on toivottavasti opittu, että äänestysvalinta vaikuttaa suoraan työehtoihin.