Lehtikuva/Seppo Samuli

Opetuksen laatu vaarantunut ammattikoulussa.

Hyvinkään ja Riihimäen seudun ammatillisen oppilaitoksen opettajat turvautuivat maanantaina ulosmarssiin puolustaakseen ammatillista opetusta oppilaitoksessaan. Opettajat vastustavat opettajien työn korvaamista ohjaajilla, joilla ei ole opettajien pätevyyttä.

Opetustyö keskeytyi 12:00 – 15:00 kaikissa kuudessa Hyrian toimipisteessä Hyvinkäällä ja Riihimäellä. Niissä työskentelee noin 200 opettajaa. Ulosmarssia seurasi mielenilmaustilaisuus.

Hyriassa opettajantyötä on ryhdytty korvaamaan ohjaajilla syksystä lähtien. Hyrian opettajayhdistyksen puheenjohtajan Teija Punkin mukaan kyse on säästötoimenpiteestä, jolla on kaksi seurausta:

– Ammattiopettajien työt vähenevät ja opetuksen taso kärsii, Punkki sanoo.

Säästövillitys ei ole vielä levinnyt laajemmin ammatilliseen koulutukseen. Punkin mielestä nyt on aika laittaa stoppi, ettei se leviäisikään.

ILMOITUS

– Tämä on Hyrian oma malli, jota he ovat voimakeinoin ryhtyneet toteuttamaan.

Punkki ennakoi, että opetuksen tason heikentämisestä voi tulla myöhemmin kriittistä palautetta alueen elinkeinoelämältä.

Opettajien huoli työstään ja opetuksen tasosta on esitetty oppilaitoksen päättäjille, mutta ilman vaikutusta. Hyria on osakeyhtiömuotoinen ammatillinen oppilaitos, jonka suuria omistajia ovat Hyvinkään ja Riihimäen kaupungit. Hyriassa saa ammatillista koulutusta vuosittain noin 2 700 nuorta.

Harvinainen mielenilmaus



Punkin mukaan kyseessä on opettajan työn merkityksen heikentäminen.

– Mitä hyötyä on hankkia yliopistossa opettajakoulutus, jos työsi voi korvata kuka tahansa alalta työkokemusta hankkinut henkilö?

Opettajat eivät ole kaikkein herkimpiä lähtemään barrikadeille oikeuksiaan peräämään. Edellinen ulosmarssin-tyyppinen mielenilmaus on järjestetty joskus 2000-luvun alussa ja lakkoon opettajat menivät vuonna 1984.

Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen mielestä Hyrian opettajien ulosmarssi on osoitus tilanteen vakavuudesta.

– Hyrian päättäjiltä on aiheellista kysyä, haluatteko todella, että Hyria on maan heikoin ammatillinen oppilaitos, Luukkainen haastaa.

Opetustyö alennusmyynnissä



Hyria on Luukkaisen mukaan pannut opettajien työt alennusmyyntiin. Jo 17 opettajaa on sanottu irti, määräaikaisuuksia ei ole jatkettu ja eläköityneiden opettajien paikkoja on jätetty täyttämättä.

Heidän tilalleen on otettu 30 vailla opettajakoulutusta olevaa ohjaajaa. Ohjaajien palkkataso on huomattavasti opettajia alhaisempi ja tuntimäärät korkeampia.

– Ohjaajan tehtävään ei ole koulutusta, eikä kelpoisuusvaatimuksia. Kunhan vaan sattuu olemaan sopiva tyyppi työnantajan mielestä. Kukaan ei pysty turvaamaan, että opiskelijat saavat työelämän edellyttämää opetusta, Luukkainen kuvailee.

Hyriassa on Luukkaisen mukaan tänä syksynä nähty tilanteita, jossa jopa 70 opiskelijaa on ollut yhden ohjaajan ohjattavana.

Luukkainen muistuttaa, että monissa ammatillisissa oppilaitoksissa on rahasta tiukkaa. Opetusta on kuitenkin pysytty järjestämään lain edellyttämällä tavalla.

– Hyria on lähtenyt ihan omille linjoilleen. Siellä toimitaan vastoin vuoden alussa voimaan astuvan ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteita.