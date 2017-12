Itsenäisyyspäivä ilman natseja

Kaisa Liljanto 24-vuotias. Helsingin vasemmistonuorten puheenjohtaja. Työskentelee mm. puuseppänä ja siivoojana.

Helsingissä järjestetään itsenäisyyspäivänä useita äärioikeiston tapahtumia. Niiden vastavoimaksi osoitetaan mieltä otsikolla ”Helsinki ilman natseja”. Yksi sen järjestäjistä on Helsingin vasemmistonuoret. Kaisa Liljanto, mistä on kyse?

– Helsinki ilman natseja on mielenosoitus fasismia ja natsismia vastaan. Se vastustaa 612-soihtukulkuetta sekä PVL:n eli Pohjoismaisen vastarintaliikkeen natsimarssia.

– Äärioikeistolainen liikehdintä on maailmanlaajuinen ongelma. Me emme halua äärioikeiston marssivan Helsingissä tai oikeastaan yhtään missään.

– 612-soihtukulkue on naamioitu epäpoliittiseksi, mutta taustalla oleva fasistinen ideologia on vastustamisen arvoinen asia. PVL:n natsimarssi, sitä ei varmaan tarvitse edes avata.

Toim. huom. Pirkanmaan käräjäoikeus julisti 30.11. Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen lakkautetuksi laittoman ja räikeästi hyvän tavan vastaisen toiminnan vuoksi. Vastarintaliike on ilmoittanut valittavansa ratkaisusta hovioikeuteen ja ettei käräjäoikeuden päätös vaikuta itsenäisyyspäivänä järjestettävään kansallissosialistien marssiin.

Mitä Helsinki ilman natseja -mielenilmauksessa tapahtuu?

– Kokoonnumme kantakaupungissa, josta marssimme kaupungin halki. Päätepisteessä on musiikkia ja puheita. Marssilla on soundirekka ja huudattajia. Pyrimme näkymään ja kuulumaan sekä ottamaan kadut haltuun fasisteilta Helsingin pimenevässä iltapäivässä.

Millä tavalla tapahtuman turvallisuudesta huolehditaan?

– Turvallisuuteen on panostettu tänäkin vuonna. Mitä enemmän meitä on, sitä turvallisempaa on osallistua marssille.

– Me toivotaan mukaan kaikkia, joille ihmisoikeuksien ja tasa-arvon puolustaminen on tärkeää. Tarkoitus on vastustaa äärioikeistoa väkivallattomasti.

Loppuun klassikko: Mitä Suomen itsenäisyys sinulle merkitsee?

– Lähinnä se vain hämmentää. Eletään kuitenkin niin globaalissa ja kapitalistisessa maailmassa, että en väittäisi Suomea itsenäiseksi.

Helsinki ilman natseja 6.12. Kokoontuminen Hakaniemen torilla kello 15.15.

