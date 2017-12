Lehtikuva/Vesa Moilanen

Joka kymmenes myyjä kokee sanallista väkivaltaa viikoittain.

Sosiaalisessa mediassa vellova vihapuhe on levinnyt koskemaan kaupan alan työntekijöitä. Moni kaupan alan ammattilainen joutuu päivittäin kohtaamaan työssään epäasiallista käytöstä. Maanantaina 4.12. käynnistyvällä Ollaan ihmisiksi -kampanjalla herätellään kuluttajia miettimään omaa rooliaan niin myyjien kuin muidenkin asiakaspalvelutyötä tekevien työhyvinvoinnin edistämisessä.

Epäasiallisen käytöksen lisääntymisen vahvistavat Kaupan liiton yritys- ja kuluttajakysely sekä Palvelualojen ammattiliitto PAMin jäsenselvitys. Molemmat on tehty tänä vuonna.

– Kaupan liiton selvityksessä 63 prosenttia yritysvastaajista kertoi henkilökunnan nimittelyn ja haukkumisen lisääntyneen. Kuluttajista 30 prosenttia oli törmännyt muiden asiakkaiden häiriköintiin erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa, ja heistä peräti 52 prosenttia nimenomaan kaupassa, kertoo Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala.

Lavikkala sanoo, että työnantajan kannalta on kyse työsuojelusta ja henkilökunnan turvallisuudesta.

– Kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä ja myös suurin nuorten työllistäjä. Meille on tärkeää, että kauppa on turvallinen ja viihtyisä työpaikka.

PAMin jäsenselvityksen mukaan mukaan myyjien kokema sanallinen väkivalta on yleistynyt.

– Myyjistä yhdeksän prosenttia kertoi kokevansa sitä vähintään kerran viikossa. Tulosten perusteella on selvää, että asiaan pitää puuttua, vahvistaa PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo.

Ei vain kaupan ongelma



Työssä kohdattu epäasiallinen käytös ei ole yksin kaupan ongelma. Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2016 työolobarometrin mukaan 33 prosenttia palkansaajista koki kiusaamista tai henkistä väkivaltaa asiakkaiden taholta.

– Me kuluttajat voimme omalla käytöksellämme vaikuttaa asiakaspalvelijoiden työhyvinvointiin. Meidän on osattava asettua toisen ihmisen asemaan, sanoo työministeri Jari Lindström, joka toimii kampanjan suojelijana.