Cop Land (1997) ei ole Rambo-tyyppinen toimintarymistely, mikä näkyy myös yhtä pääosaa esittävän Sylvester Stallonen roolityössä. Stallone on hyvä James Mangoldin käsikirjoittaman ja ohjaaman laadukkaan poliisidraaman ja rikosjännärin pikkukaupungin sheriffinä. Vankkaa miesenergiaa tuikkivan leffan muissa keskeisissä rooleissa nähdään Harvey Keitel sekä Mafiaveljistä (1990) tutut Robert De Niro ja Ray Liotta. Tärkeässä naissivuosassa on Annabella Sciorra.

Garrison sijaitsee kivenheiton päässä New Yorkista. Paikka on nimetty Cop Landiksi eli ”Jeparien valtakunnaksi” siksi, että suurin osa vajaasta kahdesta tuhannesta asukkaasta on Nykissä työskenteleviä poliiseja ja heidän perheidensä jäseniä.

Paikkakunnan uneliaisuus rikkoutuu, kun New Yorkin yössä jysähtää oikein kunnolla. Seurauksena on tapahtumaketju, joka uhkaa jyrätä alleen jeparien onnelan. Pahinta on poliisin sisäisen tutkinnan väite, että Cop Land on rakennettu mafiarahalla.

Tapahtumissa on melkein koko ajan rähinä päällä, mutta enimmäkseen sanallisella tasolla. Tuliaseet jyrähtävät todella vasta loppuselvittelyissä ja silloinkin ilman keinotekoista paukuttelua. Kirjoittaja-ohjaaja Mangold on puristanut tarinan tiiviiseen ja kaikesta turhasta riisuttuun pakettiin.

Realistinen drama, lännenfilmin fiksusti nykyaikaistettu sankariperinne sekä rikosfilmien tavanomainen rekvisiitta muodostavat Cop Landissa toimivan ja viihdyttävän katsomiskokemuksen takaavan liiton.

