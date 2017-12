Lehtikuva/Handout

Tällä palstalla puitiin viikko sitten viimeisten Venäjän MM-turnaukseen edenneiden joukkueiden huimia polkuja huipulle. Tänään on edessä kisojen lohkoarvonta, jossa kaikki haluavat päästä loivemmalle rinteelle ja välttää jyrkimmän seinämän eli perinteisen ”kuolemanlohkon”, jossa helppoja vastustajia ei ole.

Jalkapallon MM-turnaus on maailman suosituin urheilutapahtuma ja taistelu kisaisännyydestä on vähintään yhtä verinen vääntö kuin kamppailu kaikkien himoitsemasta mestaruudesta. Kisojen ympärillä pyörii valtava rahasampo, mutta järjestäjämaalle taloudellista voittoa merkityksellisempää on viime vuosina ollut turnauksesta saatava propaganda-arvo. Siitä kertoo Venäjän ja Qatarin kaltaisten maiden menestyminen turnausisäntähaussa.

Venäjän valinta ensi vuoden kisojen järjestäjämaaksi kahdeksan vuotta sitten herätti heti tuoreeltaan voimakasta kritiikkiä, joka voimistui jälleen kuluneella viikolla kansainvälisen olympiakomitean hylättyä 19 venäläisen urheilijan tulokset Sotšin olympiakisoissa ja langetettua heille elinikäisen kilpailukiellon kisoihin. Maailman antidopingtoimisto Wada on liittänyt tutkimuksissaan myös venäläiset jalkapalloilijat maan systemaattisen dopingjärjestelmän piiriin.

Olisi järkevintä järjestää futiksen arvokisat maissa, joista löytyy jo valmis infrastruktuuri.

Aiemmin kiistanalaisia kysymyksiä ovat olleet Venäjän jalkapallossa rehottava avoin rasismi, jota on käsitelty myös tällä palstalla sekä maan harjoittama seksuaalivähemmistöjen syrjintä. Niin sanottu homopropagandalaki nousi vuonna 2013 uutisotsikoihin myös Suomessa, kun silloinen urheilu- ja kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki heilutti sateenkaarilippua protestina Venäjän syrjivälle lainsäädännölle Moskovassa pidetyissä yleisurheilun MM-kisoissa. Tilanne ei ole muuttunut neljän vuoden takaisesta ainakaan positiivisempaan suuntaan.

Venäjän osallistuminen Ukrainassa edelleen käynnissä olevaan konfliktiin on myös aiheuttanut vaatimuksia kisojen siirtämisestä. Kaksi vuotta sitten futisväen kasvoille paukahtanut Fifan korruptiopommi johti puolestaan tutkimukseen vuoden 2018 ja 2022 hakuprosesseihin liittyvistä epärehellisistä tarjouskilpailuista.

Suurimmat syntipukit, kuten Sepp Blatter tuomittiin, mutta kisavalmistelut jatkuivat Venäjällä ja Qatarissa. Vladimir Putinin mielestä korruptiotutkimus oli Yhdysvaltojen masinoima hanke, jonka motiivina oli rangaista Blatteria Venäjän tukemisesta kisahaussa.

Fifan vastaus tällä viikolla jälleen eskaloituneeseen dopingskandaaliin oli lakoninen. Järjestön mielestä venäläisessä jalkapallossa ei ole havaittavissa merkkejä laajamittaisesta dopingin käytöstä.

Wadan tutkimus kertoo toisenlaista tarinaa. Vuoden 2014 MM-joukkuetta suojeltiin testeiltä ja kiellettyjen aineiden käyttö ulottui myös nuorisomaajoukkueisiin. Venäjän urheiluministeri Vitali Mutko kommentoi puolestaan skandaalia toteamalla surkeasti pelanneen joukkueen olevan itsessään todiste siitä, että dopingia ei käytetty.

Korruptoituneen kisahaun tragikoomisin seuraus liittyy stadioneihin. Etelä-Afrikan kisoista muistetaan ”valkoisiksi elefanteiksi” muuttuneet, paikalliseen toimintaan täysin ylimitoitetut megastadionit, jotka ovat turnauksen jälkeen jääneet valtaviksi taloudellisiksi taakoiksi.

Venäjällä on puolestaan tehty luovia ratkaisuja tarvittavan istumapaikkamäärän saavuttamiseksi stadioneilla. Jekaterinburgin modifioidulla stadionilla osa katsojista istuu stadionin ulkopuolella nauttimassa tunnelmasta. Samaan aikaan vuoden 2022 kisaisäntämaassa Qatarissa kuolee tuhansia ihmisiä stadioneiden rakennustöissä orjatyöhön verrattavissa olevissa olosuhteissa.

Kaikille lienee selvää, että olisi kaikin tavoin järkevintä järjestää futiksen arvokisat maissa, joista löytyy jo valmis infrastruktuuri. Tämä edellyttäisi korruptoituneen kisahakujärjestelmän täydellistä romuttamista. Propagandakisoissa jalkapallon valoisa puoli ei kykene syrjäyttämään taustalta nousevia tummia varjoja.

Vakiokupongilla on tällä viikolla tarjolla varsin kinkkinen kierros. Valioliigassa luotan kohteiden 4 ja 6 Evertoniin sekä Stokeen. Evertonin kausi on ollut todellista tervanjuontia ja pataan on tullut rumasti niin liiga- kuin euro-otteluissakin. Alkuhuumasta maan pinnalle palannutta nousijajoukkue Huddersfieldiä vastaan on paikka näyttää, että Toffees ei ole niin huono kuin edelliset tulokset kertovat.

Samat perusteet pätevät myös Stokeen. Ennen rivin jättämistä on syytä kuitenkin huomioida joukkueiden viikolla pelaamat ottelut.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 2.12. kello 16.58. Kansan Uutisten Viikkolehti suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2, 2(X), 1, 1, X(2), 1, X(2), 1, 2(X), 2(1), X(1), 1, 2.