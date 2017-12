Sebastian Castelier

Jordanian kuningaskunnassa putkiasentajanaiset tekevät vallankumousta jakoavaimilla ja putkilla. Miesten epäilyistä piittaamatta he tukkivat vuotoja, puhdistavat vesisäiliöitä ja ovat ratkaisemassa yhteiskunnallista ongelmaa.

Auto pysähtyy Jordanian pääkaupungin Ammanin kukkulaisessa itäosassa sijaitsevan lasten koraanikoulun eteen. Neljä sinisiin haalareihin pukeutunutta naista astuu ulos autosta. Käsissään heillä on erikoisen näköisiä laitteita, joihin on kiinnitetty letkuja. Lapset ja opettajat ihmettelevät raskaine välineineen käveleviä naisia. Naisten nimet ovat Samya Maree, Nawle Husseen, Shahinaze Talal ja Zikreyat Mosa. He ovat tulleet puhdistamaan koulun katolla sijaitsevia vesisäiliöitä.

Auringon paahteelle alttiit, hyvin suuret vesisäiliöt ovat erittäin likaisia. Niihin on kertynyt mikroskooppista levää ja bakteereita. Putkiasentajanaiset ponnistelevat poistaakseen lian ja lisäävät sitten säiliöön klooria. Lähi-idässä tällaiset ruumiilliset työt on yleensä sallittu vain miehille.

– En ole ennen nähnyt naisia näissä hommissa. On mukava huomata, että nainenkin voi olla putkitöissä. He tekevät yhteiskunnassamme yhä useampia töitä. Miksi siis ei tätäkin? sanoo koulun rehtori Aissa Abdou, 48.

Ainoa naisille sopivana pidetty ammatti on alakoulun opettaja.

Ystävät väittivät naisellisuuden menevän

Tästä pienestä sosiaalisesta vallankumouksesta saa Jordanian hashemiittikuningaskunta kiittää liikkeen alullepanijaa, 54-vuotiasta mallia ja äitiä, Khawla al Sheikhia. Hän on syntynyt Kuwaitissa, mutta muutti varakkaan jordanialaisen miehensä kanssa Jordaniaan.

Jordanian kärsiessä 2000-luvun alussa juomakelpoisen veden puutteesta päätti Khawla al Sheikh aloittaa kampanjan, jossa hän kannusti säästämään vettä ja asentamaan hanoihin veden kulutusta vähentäviä laitteita. Projektin yhteydessä hän ymmärsi, kuinka tärkeitä putkityöt ovat.

– Joskus naiset pyysivät minua auttamaan heitä korjaamaan epäkunnossa olevia putkia. En kuitenkaan osannut korjata niitä. Totesin, että minun on opeteltava, Sheikh muistelee.

Lähes kaikki hänen tuttunsa suhtautuivat asiaan epäilevästi.

– Yllätyin siitä, että negatiivisin palaute tuli ystäviltäni. He sanoivat, että putkityöt eivät sopisi minun arvolleni ja että minun pitäisi pysyä mallina tai muuten menetän naisellisuuteni, Sheikh kertoo.

Sheikhin aviomies oli yksi hänen harvoista tukijoistaan. Mies omistaa sähkötekniikan alalla toimivan yhtiön, jonka työntekijöihin kuuluu myös ryhmä putkimiehiä. Khawla al Sheikh liittyi ryhmään kahdeksi vuodeksi oppiakseen heiltä, miten putkitöitä tehdään.

– Sen jälkeen hain virallista putkityölupaa. Läpäisin kokeen loistavin arvosanoin.

Omaa toimintaansa kehittäessään Sheikh tahtoi pitää huolta siitä, että muutkin naiset voisivat seurata hänen jalanjälkiään. Kannustaakseen muita jordanialaisnaisia alalle hän perusti ilmaisen ammattikurssin naisille. Hän järjesti tapahtumia ja painoi julisteita saadakseen osallistujia mukaan koulutukseen.

– Ensimmäinen kurssini kesti viisi päivää. Siihen osallistui kymmenen naista.

Samalla Sheikh myös juonsi ”Korjaa talosi Khawlan kanssa” -nimistä, viiden minuutin mittaista ohjelmaa aamutelevisiossa Ro’ya-kanavalla.

”Työhön on saatava ehdottomasti nainen”

Vuonna 2011 Saksan valtiollinen ulkomaanavun järjestö GIZ (Saksan kansainvälinen yhteistyöyhdistys) ryhtyi Khawla al Sheikhin projektin tukijaksi. Putkityökursseille osallistuvien naisten määrä lähti nousuun. Enimmäkseen he tulivat työväenluokkaisista perheistä Ammanista.

– Heidän miehensä ovat usein töissä iltamyöhään, eivätkä voi poistua työpaikoiltaan. Jordanian kulttuurissa yksin kotona oleva nainen ei voi ottaa vastaan miesvieraita. Jos putki rikkoutuu tai vuotaa, ei putkimies voi tulla paikalle.

Jordania on yhä maa, jossa konservatiiviset arvot hallitsevat kansalaisten elämää. Amnesty Internationalin mukaan naisia syrjitään sekä lainsäädännössä että käytännössä. Yleisesti katsotaan, että naisen tehtävä on pitää huolta kodista ja lapsista. Siksi naisten työssäkäyntiä ei tahdota hyväksyä, ja vain 14 prosenttia naisista on työelämässä.

– Muistan erään ensimmäisistä asiakkaistani. Muuan nainen kutsui minut korjaamaan suihkunsa, joka oli alkanut vuotaa. Kun sain työn valmiiksi, näin hänen miehensä istumassa pihalla. Miehen oli ehdottomasti päästävä näkemään nainen putkitöissä, ja hän oli lähtenyt töistä vain saadakseen nähdä minut. Hän kävi myös tarkastamassa suihkun ja sanoi, ettei ollut ennen nähnyt yhtä hyvin tehtyä korjausta, Khawla al Sheikh kertoo.

Yksin kotona oleva nainen ei voi ottaa vastaan miesvieraita.

Hän perusti vuonna 2015 osuuskunnan, joka auttaa kymmeniä putkinaisia työn saannissa ja takaa heille ainakin 400 Jordanian dinaarin (475 euron) kuukausiansiot.

Väylä omien tulojen hankkimiseen

Koraanikoulun katolla Samya Maree opastaa innostuneena kollegojaan työssä. Hän oli yksi Khawla al Sheikhin ensimmäisistä oppilaista. Nuorella naisella on musta huntu hiustensa peittona. Hänellä on tarttuva hymy, ja häntä huvittaa mutainen vesi, jota lapset olivat joutuneet käyttämään. Nyt se valuu letkua pitkin katolle.

– Koko ajatus putkityökursseille osallistumisesta tuntui uudelta ja oudolta. Se siinä houkutteli minua. Kurssin aloittaessani olin masentunut, tahdoin vain irtautua arkielämästäni ja tuntea itseni hyödylliseksi. Minulla ei ollut aiemmin ollut työpaikkaa, koska lapseni olivat pieniä. Mieheni elätti minua.

Nyt Maree on ylpeä itsestään ja siitä, että hän pystyy hankkimaan oman elantonsa.

– Kun mieheni oli töissä ja minä en, tunsin syyllisyyttä varsinkin silloin, kun jouduin pyytämään häntä ostamaan jotain. Yhteiskunta ja perhe eivät useinkaan halua, että naiset kehittävät itseään ja hankkivat ammatin. He ajattelevat, että asioiden kuuluu olla niin kuin ne ovat, joten ainoa naisille sopivana pidetty ammatti on alakoulun opettaja. Tällainen asenne täällä on.

Talalin mies on jo ylpeä vaimostaan

Seuraavana päivänä putkiasentajanaisten ryhmä kutsutaan huoltotöihin vaatimattoman rakennuksen yläkertaan. Eman Hossan, 37, avaa oven hieman huolestuneena. Keittiön hana vuotaa tiputtaen.

Putkinaisten touhutessa jakoavainten parissa Hossan kiiruhtaa keittiöön kaatamaan heille kahvia kultakoristeisiin kuppeihin. Kahvi tarjoillaan olohuoneessa, jossa on suuria renessanssityylisiä nojatuoleja.

– On helpotus, että voin luottaa putkiasentajina työskenteleviin naisiin, koska viimeksi minulla oli ongelma. Jouduin odottamaan kolme viikkoa ennen kuin mieheni sai järjestettyä itselleen vapaapäivän, jotta hän voisi olla kotona korjauksen aikana. Keittiössämme oli kuin geysir, josta suihkusi vettä päiväkausia, Hossan muistelee.

Keittiöissä korjaustöitä johtaa Shahinaze Talal, yksi putkiasentajanaisista. Hän on kotoisin Palestiinasta. Hän on lähtöisin vähävaraisesta perheestä, eikä hänellä ole aiempaa koulutusta.

– Olen ollut tällä alalla nyt kaksi vuotta. Tienaan hyvin, ja voin auttaa perhettäni. Kaikki tämä on Khawla al Sheikhin ansiota. Hän muutti elämämme.

– Nykyisin miehestäni tulee apulaiseni, jos kotona pitää korjata jotakin, Talal kertoo ylpeänä.

Puhelimessa Talalin mies myöntää olevansa ”ylpeä vaimostaan”, vaikka hänellä alussa olikin hieman epäilyksiä alan ”sopivuudesta naisille”. Putkinaiset nauravat tämän kuullessaan

– Toivon, että tulevaisuudessa Jordanian putkiasentajanaiset voivat toimia esimerkkinä kaikille Lähi-idän naisille, toteaa Khawla al Sheikh.

Käännös: Markus Kangas ja Arto Huovinen