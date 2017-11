Lehtikuva/Kay Nietfeld

Suomi on mukana kehitystyössä.

Kovin kiire EU:n ja sen talous- ja rahaliiton Emun kehittämisessä on hellittänyt. Lähiaikoina on turha odottaa merkittäviä päätöksiä saati läpimurtoja.

Mahdollisuuksien ikkuna EU-integraation tiivistämiselle näytti hetkeksi avautuvan, kun EU-maiden talous näyttää poikkeuksellisen vahvalta ja eri maiden vaalitulokset osoittivat pahimman euroskeptisyyden laantumista. Kaiken huipuksi vielä EU:n intomielinen kehittäjä Emmanuel Macron voitti Ranskan vaalit.

Mahdollisuuksien ikkuna kuitenkin sulkeutui Saksan vaaleihin. EU:n ja euroalueen voimatekijällä on nyt riittävästi tekemistä oman tilanteensa selvittämissä.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan Suomella ei ole vaikeuksia linjata näkemyksiään Emun kehittämiseen. Pääministeri on sanonut pitävänsä selvänä, että Emua tulee kehittää ja Suomen pitää olla aktiivisesti mukana kehitystyössä.

Pankkiunionia viimeistelemään



Emun kehittämisessä seuraava askel on pankkiunionin viimeistely. Se tarkoittaa eurooppalaisten pankkien yhteistä talletussuojajärjestelmää ja kriisinratkaisurahaston pysyvää varautumisjärjestelyä. Varautumisjärjestelyn tarkoituksena on turvata kriisiratkaisun rahoitus, jos yhteiseen rahastoon kerätyt varat eivät riitä.

ILMOITUS

Suomi on periaatteessa valmis kumpaankin. Edellytyksenä on kuitenkin, että pankkisektorin riskejä on ensin vähennettävä merkittävästi.

Järjestelmä pitää käynnistää puhtaalta pöydältä. Suomi ei halua, että yhteinen talletussuojajärjestelmä ottaa kannettavakseen pankkien taseissa piileviä vanhoja syntejä.

Kohtalokas kytkös poikki



Pankkiunionin keskeisenä tarkoituksena on päästä eroon valtioiden ja pankkien kohtalokkaasta kytköksestä. Se ajoi valtioita ottamaan veronmaksajien harteille pankkien toteutuneet riskit, jotta talouden rahoitusjärjestelmä pysyisi pystyssä.

Suomessa kannatetaan laajasti ”no bail out” -periaatetta. Se tarkoittaa sijoittajavastuuta sekä sitä, että jokainen maa vastaa omasta taloudestaan ja omista velvoitteistaan.

Euroopan talouskriisi pakotti kuitenkin laatimaan mittavia pelastuspaketteja sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten rajoittamiseksi.

Valtiovarainministeriö järjesti torstaina medialle Emun kehittämistä ja Suomen näkemyksiä koskevan taustatilaisuuden. Valtionhallinnossa yleistyneissä ”taustatilaisuuksissa” pelin henki on, että tiedot ovat median käytettävissä. Virkamiehet kuitenkaan eivät halua tulla suoraan siteeratuiksi sanomisistaan.