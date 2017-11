Ansiopäivärahamenot Työttömyyskassojen ansiopäivärahamenot ovat laskeneet vuodesta 2016 alkaen, mutta vuodelle 2018 kassat odottavat nousua. 2015: 2,86 miljardia euroa

2016: 2,71 mrd e

2017: 2,25 mrd e (arvio)

2018: 2,34 mrd e (arvio) Lähde: Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö

Yli puolet työttömyyskassoista alentaa jäsenmaksujaan, koska niiden maksamien ansiopäivärahojen määrä on pienentynyt. Aiempina vuosina jäsenmaksuja on korotettu etuusmenojen kasvun vuoksi. Nyt työttömyys on vähentynyt.

Ensi vuonna Suomessa toimii 26 työttömyyskassaa, joista 15:n jäsenmaksu pienenee.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön mukaan työttömyyskassat ennakoivat kuluvana vuonna maksettavan ansiopäivärahaa noin 2,25 miljardia euroa, kun edellisenä vuonna maksettiin 2,71 miljardia euroa. Laskua edellisvuoteen tulisi 17 prosenttia.

Järjestö arvioi työttömyyskassojen jäsenten työllisyyskehityksen olleen valtaosin myönteistä. Kassoilla on yli 1,9 miljoonaa jäsentä. Ensi vuonna kassat arvioivat etuusmenojen kasvavan lievästi 2,34 miljardiin euroon.

Vuorotteluvapaalla olevien vuorottelukorvausten määrä on romahtanut lainsäädännön vaikeutettua vuorotteluvapaalle hakeutumista. Vuoden 2016 noin 97 miljoonasta eurosta pudotaan tänä vuonna arviolta alle 47 miljoonaan euroon eli pudotus olisi 52 prosenttia.

Uutista on täsmennetty klo 16.18: Lisätty tieto, että yli puolet työttömyyskassoista alentaa jäsenmaksua ja kassojen lukumäärä.

