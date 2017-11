Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Suomalaiset kannattavat sotilaallista yhteistyötä pohjoismaiden ja EU:n kanssa.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) keskiviikkona julkistaman mielipidetiedustelun mukaan Nato-jäsenyyden kannatus on laskussa. Jäsenyyden kannattajia oli uudessa kyselyssä 22 prosenttia, kun heitä vuosi sitten oli 25 prosenttia.

MTS:n kyselyissä Nato- jäsenyyden kannatus on vaihdellut 30 prosentista vuonna 2014 vuoden 2012 pohjalukemaan, joka oli 18 prosenttia. Nyt etenkin nuorten aikuisten kriittisyys on kasvanut, sillä 25–34-vuotiaista Nato-jäsenyyttä kannatti vain 13 prosenttia, kun heitä edellisessä kyselyssä oli 27 prosenttia.

Kielteisesti Nato-jäsenyyteen suhtautuvien osuus on 62 prosenttia. Kaikissa suurimmissa puolueissa paitsi kokoomuksessa on enemmän vastustajia kuin kannattajia. Vasemmistoliiton kannattajista Naton kannalla oli 16 prosenttia, vastaan 81 prosenttia.

Sotilaallista yhteistyötä suomalaiset haluavat etenkin Ruotsin ja kaikkien pohjoismaiden kanssa. Myös sotilaallisella yhteistyöllä EU:ssa on lähes 90 prosentin kannatus. Nato-yhteistyö jakaa jo mielipiteitä prosentein 61–32.

Ulkopolitiikan hoitoon luotetaan



Suomen ulkopolitiikan hoito sai kyselyssä hyvän arvosanan kolmelta neljäsosalta vastaajista. Kysyttäessä, miksi ulkopolitiikkaa on hoidettu hyvin, mainitaan useimmin se, että suhteita on hoidettu hyvin kaikkiin maihin, naapurimaat ja Venäjä erityisesti huomioitiin. Myös Suomen maltillinen tapa toimia ja tulla toimeen kaikkien kanssa sai kiitosta. Eniten arvostettiin tasavallan presidentin toimintaa.

Ulkopolitiikan hoitamista moittivat perustelivat eniten kantaansa maahanmuutto-, pakolais- ja turvapaikkakysymyksillä sekä Euroopan unionin toimilla.

Kysely kertoo myös vahvasta maanpuolustustahdosta. 72 prosenttia on sitä mieltä, että suomalaisten on puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta. Tärkein perustelu on Suomen itsenäisyys.

Yleistä asevelvollisuusjärjestelmää kannattavia on 81 prosenttia.

Puolustusmäärärahojen korottamista kannatti 47 prosenttia, nykytasoa 40 prosenttia ja vähentämistä 9 prosenttia. Vasemmistoliiton kannattajilla prosentit olivat 28, 53 ja17.

Venäjä ei pelota



Suomalaisia eniten huolestuttavat asiat ovat maailman pakolaistilanne, terrorismi ja ilmastonmuutos. Suomeen kohdistuvista uhkista tärkeimpinä pidettiin terroritekoa ja kansainvälisen rikollisuuden kasvua. Varautumista aseelliseen hyökkäykseen Suomeen ja Venäjän sotilaallisiin toimiin Suomea vastaan piti tärkeänä vain 17 prosenttia vastaajista.

Tutkimuksen teki Taloustutkimus MTS:n toimeksiannosta. Kaikkiaan haastateltiin 1 001 henkilöä. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.