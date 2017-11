JHL

Kuntien ja kuntayhtymien 421 000 työntekijää koskettavat neuvottelut kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta käynnistyivät.

Kunta-alan työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt ovat tänään irtisanoneet kaikki kunnalliset työ- ja virkaehtosopimukset. Kunta-alan sopimukset ovat voimassa 31.1.2018 asti.

Irtisanominen tarkoittaa sitä, että järjestölliset toimenpiteet ovat mahdollisia kunta-alalla jo 1.2. alkaen, mikäli neuvottelut eivät etene tai niissä ei päästä tyydyttävään lopputulokseen.

Sopimusten irtisanominen on kuitenkin normaali käytäntö.

Lomarahakompensaatio pitää tulla palkkapotin päälle.

– Joululomat on tulossa, siksi sopimukset sanottiin irti hyvissä ajoin. Siinä ei ole mitään provokatiivista, vakuuttaa Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine. JHL on yksi pääsopijoista.

Kunta-alan neuvottelut alkoivat saman tien ja ne tiivistyvät vuodenvaihteen jälkeen. Vanhoja sopimuksia noudatetaan kuitenkin tammikuun loppuun saakka.

Prosenttikorotus ei kelpaa JHL:lle

Niemi-Laine kertoo, että kuntatyönantaja esitteli tänään käynnistyneissä neuvotteluissa omat esityksensä ”haarukkamuotoisesti, ilman yksityiskohtia”.

– Ei nyt ihan samoilla linjoilla olla menossa palkankorotusmallin osalta, hän toteaa.

Työnantaja tavoittelee prosenttikorotusta. Korotuksen määrästä ei vielä puhuttu. JHL tavoite on euromääräinen korotus.

– Prosenttikorotus ei meitä tyydytä. Se palkitsee korkeampipalkkaisia. Meille euromääräisyys on matalapalkkaisten naisten tasa-arvoon tähtäävä esitys.

Vähintään 1,6 prosenttia

JHL tavoittelee euromääräistä yleiskorotusta, joka tasoltaan olisi minimissään teknologiateollisuudessa sovittu 1,6 prosenttia vuodessa ja 3,2 prosenttia kahdessa vuodessa.

– Työnantaja haluaa kahden vuoden sopimuksen. Me emme ole vielä tätä analyysiä käyneet. Tässä hiertää ja kiertää sote-maku -uudistus, Niemi-Laine sanoo.

Tärkeää JHL:n on myös henkilöstön edustajien aseman parantaminen.

– Tarvitaan ehdottomasti lisää paikallisia pääluottamusmiehiä ja heille riittävästi ajankäyttöoikeutta, jos sote-maku -uudistuskin on tulossa. Työpaikoilla pitää olla tarpeeksi pääluottamusmiehiä, jotta pystytään keskittymään muutoksen tekemiseen ja pitämään huoli jäsenten asioiden hoitamisesta.

JHL:n tavoitelistalla on nyt myös työpaikkaohjaajien koulutuksen ja aseman kohentaminen sekä nollatuntisopimukset, joita kuntapuolellakin käytetään yhä enemmän. Niihin tarvitaan JHL:n mielestä minimituntimäärät.

”Lomarahakompensaatio saatava”

Kiky-sopimuksen asiat ovat Niemi-Laineen mukaan kyllä neuvottelupöydissä, mutta hän sanoo, että kaikilla on nyt yhteinen näkemys siitä, että valtio on imenyt kiky-rahat yksityiselle puolelle ja kassa on nyt niistä rahoista tyhjä.

– Mutta lomarahakompensaatio pitää tulla palkkapotin päälle.

Tämän asian tiimoilta neuvottelijat ovat Niemi-Laineen mukaan hakemassa tapaamista pääministeri Juha Sipilän kanssa.

– Sipilähän on sanonut, että palkanmaksuvara on olemassa. Ja sitäkin pitäisi miettiä onko kikyn voimassaolo enää olennaistakaan, hän sanoo.

Ansiotasa-arvo

JHL katsoo, että työmarkkinoilla pitäisi saada aikaan ansiotasa-arvo niin että palkat eivät enää eriytyisi nais- ja miesvaltaisilla aloilla.

– Tätä yritämme nyt viritellä. Iso palkkaohjelma voisi olla käynnistymässä. Se on tänään neuvottelupöydässä tuotu esiin, Niemi-Laine kertoo.

Kunta-alalla opettajilla, lääkäreillä ja teknisillä on oma sopimus, ja myös ne on irtisanottu, samoin tuntipalkkaisten sopimus. Julkisen sektorin palkansaajajärjestöt ovat irtisanoneet kaikki julkisalan työ- ja virkaehtosopimukset.