Jussi Joentausta

Vasemmistoliitto julkaisi sisäilmaohjelman – ”Sisäilman huono laatu on yksi suurimmista ympäristöterveysongelmista”

Vasemmistoliitto on julkaissut toimenpideohjelman sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi.

Ohjelmassa huomautetaan, että Suomessa on huomattavan paljon kosteudesta ja homeesta kärsiviä koteja, päiväkoteja, hoitolaitoksia ja muita rakennuksia. Näiden lisäksi niissä saattaa olla laajemmin sisäilmaongelmia.

– Sisäilman huono laatu on yksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Ongelma on myös hyvin sukupuolittunut, sillä enemmistö sisäilmaongelmaisissa tiloissa kuten kouluissa, päiväkodeissa ja sairaaloissa työskentelevistä on naisia, sanoo vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Sisäilmaongelmat ovat merkittävä kansanterveydellinen haitta. Vasemmistoliiton ohjelmassa huomautetaan, että arvioiden mukaan kosteus- ja homevaurioille sekä muille sisäilmaongelmien epäpuhtauksille altistuu päivittäin 600 000–800 000 suomalaista.

Ohjelmassa vasemmistoliitto esittää, että valtiolle luodaan sisäilmaohjelma ja samalla avustusjärjestelmä terveyshaittojen poistamiseksi ja terveytensä menettäneiden tukemiseksi. Tämän lisäksi vasemmistoliitto vaatii, että kuntien home-, kosteus- ja muista sisäilmaongelmista kärsivien päiväkotien, koulujen ja hoitolaitosten korjaus- ja korvausrakentamista tuettaisiin 100 miljoonalla eurolla.

Eduskunnassa keskustellaan tänään sisäilmaongelmista. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) antaa pääministerin ilmoituksen hallituksen Terveiden tilojen vuosikymmen -toimenpideohjelmasta.