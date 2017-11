Yle Kuvapalvelu

Klaus Härön ohjaustyön Miekkailija (2015) 1950-luvun alkuun sijoittuvan tarinan historiallinen lähtökohta pohjustetaan muutamalla lauseella. Anna Heinämaan käsikirjoitus perustuu vapaasti virolaisen miekkailuvalmentaja Endel Nelisin (1925–1993) vaiheisiin.

Nelis tulee Leningradista Haapsaluun koulun liikunnanopettajaksi. Työn ohessa hän pyörittää oppilaittensa lauantaista liikuntakerhoa, jossa ollaan pian porukalla miekkailun lumoissa. Nelisin tausta ei ole viranomaisten silmissä puhdas, mikä selittää hänen matalan profiilin tulonsa Haapsaluun.

Alusta pitäen tapahtumissa on läsnä kuvatun aikakauden henkisen ilmapiirin tukahduttavuus. Harmi vain, että tarina on lastattu puolivillaisuuksilla ja kliseillä. Toteutus on alusta loppuun sentimentaalista puuroa, elokuvan lävistää kokonaisvaltainen hempeys, mikä tuntuu luonnollisesti myös musiikkiraidalla.

Turnaus Leningradissa on äärettömän naiivi jälkihollywoodilainen ”huipentuma”: ei liene vaikea arvata, minkä kaupungin joukkue kisan voittaa.

Nelisiä esittävän Märt Avandin roolisuoritus on yksitotinen, melko valjusta näyttelijäkaartista erottuu puolueuskollista rehtoria esittävä jämäkkä Hendrik Toompere.

ILMOITUS

Miekkailija palkittiin vuoden parhaan elokuvan Jussilla, mikä kertoo lähinnä vuoden tarjonnan tasosta.

Jos tarkkoja ollaan, niin onhan tämä suomalais-virolais-saksalainen yhteistuotanto katsomiskokemuksena yksiselitteisen virolainen elokuva (aihe, tapahtumamiljöö, näyttelijät, puhuttu kieli).

MiekkailijaTV1 su 26.11. klo 21.05, ma 27.11. klo 23.05. Areena 7 päivää.