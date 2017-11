Lehtikuva/Janek Skarzynski

Demokratian elintilan kaventuminen on jatkunut maailmassa, kertoo Freedom House -järjestö äsken ilmestyneessä raportissaan viime vuoden kehityksestä. Tilanteen pahentuminen on nyt jatkunut 11 vuotta. Eri maiden sisäinen tilanne heijastuu myös kansainvälisiin suhteisiin. Raportin mukaan demokratia, ihmisoikeudet ja oikeusvaltio ovat joutumassa ahtaalle, kun itsekkäät valtiot ajavat omia kapeita etujaan, ottamatta huomioon kansakuntien yhteisiä intressejä.

Raportin mukaan Unkarin ”illiberaali demokratia” on nyt tarttunut myös Puolaan ja kirjoittajat ennakoivat sen leviävän Tšekkiin ja Slovakiaan sekä Serbiaan ja muuallekin Balkanille. Ongelmallisin tilanne on nyt Puolassa, joka on Euroopan uskonnollisin ja kansallismielisin maa. Puolahan ilmestyi maailmankartalle uudestaan vasta 11. 11. 1918, 123 vuotta sen jälkeen kun Preussi, Venäjä ja Habsburgien keisarikunta olivat jakaneet sen keskenään.

Puolan kansallispäivänä 11.11. noin 60 000 ihmistä marssi Varsovan läpi huutaen ”Jumala, kunnia, isänmaa”, ”Puhdasta verta” ja ”Sama kansakunta rajojen tuollakin puolella”. Muu Eurooppa järkyttyi kuvista vihaisista miehistä ja heidän vaatimuksistaan ”veljellisten kansakuntien valkoisesta Euroopasta”.

Puola on aikoinaan ollut monikansallinen maa, mutta ei ole enää. Natsit murhasivat melkein kaikki maan juutalaiset, jotka ennen sotaa olivat monen puolalaisen silmätikkuina. Uusiksi silmätikuiksi halutaan nyt muslimit, vaikka heitä on maassa hyvin vähän, eikä uusia tule vapaaehtoisesti. EU on jakanut jäsenmailleen parin vuoden aikana Eurooppaan lähinnä Syyriasta tulleiden pakolaisten kiintiöitä. Määrä ei ole suuren suuri, mutta monet puolalaiset eivät suostuisi ottamaan vastaan yhtäkään.

Marssi kulki alta sillan, johon oli ripustettu banderolli ”Rukoilkaa islamilaisten holokaustin puolesta”. Paikasta päätellen tämä oli järjestäjien keskeinen vetoomus. Pidetäänkö siis holokaustia myönteisenä vallankäyttönä, jota pitäisi soveltaa myös muihin vieraisiin uskontoihin?

Televisiossa haastateltu marssija sanoi haluavansa ”poistaa juutalaiset vallasta”, vaikka heitä tuskin enää on niissä ku-vioissa.

Oma katolinen uskonto oli keskeisesti esillä. ”Haluamme Jumalan” oli yleinen iskulause. Sanonta tulee vanhasta puolalaisesta uskonnollisesta laulusta, jota presidentti Donald Trump siteerasi vieraillessaan kesällä Varsovassa.

Eräs puhuja lavalla julisti: ”Maailma on muuttumassa. Käymme kulttuurisotaa. Tätä sotaa ei käydä kaukana. Sitä käydään kotonanne, vaikka ehkä ette tajua sitä. Tämä on sota Jumalaa, isänmaata ja kunniaa vastaan, ne halutaan riistää meiltä.”

Toinen sanoi: ”Eurooppa ja maailma ovat turmeltuneet: kulttuurisesti, poliittisesti, taloudellisesti. Meidän puolalaisten täytyy muodostaa vaihtoehto. Tulee olemaan joko kansallinen Puola, tai ei mikään.”

Kolmas jatkoi: ”Tänään vaadimme vallankumouksen takaisin vihollisiltamme. Tänään me olemme vallankumous. Tulemme kantamaan tätä lippua. Kun marssimme yhdessä Jumalan kanssa, olemme voittamattomia.”

Slovakian äärioikeiston edustaja puhui myös: ”Puola on Euroopan mallimaa. Euroopan kansallismielisten on aika yhdistää voimansa taistelussa uusmarxilaisia ja islamisteja vastaan”.

Unkarin äärioikeistolaisen Jobbik-puolueen edustaja täydensi: ”Uhka tulee Brysselistä, jossa halutaan luoda Euroopan Yhdysvallat. Emme anna heidän tehdä sitä. Puolalaiset ja unkarilaiset pystyvät muuttamaan Euroopan. Jumalan avulla tulemme voittamaan.”

Puolan sisäministeri Mariusz Blaszczak sanoi lehdistötilaisuudessa marssin sujuneen rauhallisesti. Kun joku kysyi rasistisista ilmaisuista, hän vastasi: ”Tämä on vain teidän mielipiteenne, koska käyttäydytte poliittisen aktivistin tavoin”. Vaikea kuitenkin on Puolan ulkopuolella suhtautua muulla tavoin iskulauseisiin kuten ”Eurooppa tulee olemaan valkoinen tai asuttamaton”.

HS:n päätoimittaja Antero Mukka seurasi marssia Varsovassa ja totesi joukossa olevan suomalaisia. Todennäköisesti ainakin Pohjoismaisesta vastarintaliikkeestä, koska sen suomalaisilla verkkosivuilla pidetään hyvänä, ettei marssia yritelty pehmentää epäpoliittiseksi tai isänmaalliseksi. ”Tapahtuma oli avoimesti maahanmuuton vastainen ja se liputtaa radikaalin kansallismielisyyden puolesta.”

Mukan mukaan Puolan vallanpitäjät ovat ”määrätietoisesti kääntämässä kelloa taaksepäin. Euroskeptisyys, jyrkkä maahanmuuttovastaisuus sekä kansalaisva-pauksiin ja riippumattomaan oikeuslaitokseen kajoaminen kuljettavat Puolaa kauas Euroopan valtavirrasta.”

Tässä Mukka ehkä on liian optimistinen, muuallakin on kovaa pyrkimystä kääntää kelloa taaksepäin. Mutta hän on oikeassa tähdentäessään, että ”Puolan asia on myös Suomen asia”. Näin on. Nyt Helsingin juutalainen seurakunta hälyttää lisääntyneistä hyökkäyksistä ja kiusan-teosta sitä kohtaan.