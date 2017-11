Sote-maakuntauudistus on kaatumassa, mutta vasta helmikuussa presidentinvaalien jälkeen, sanoin viime lauantaina Jämsänkosken vasemmiston tilaisuudessa. Keskustan eduskuntaryhmä on kaaoksessa etenkin sen jälkeen, kun Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntien keskustalaiset ja osa demareista päättivät ulkoistaa erikoissairaanhoidon Mehiläiselle. Sopimus on 15-vuotinen, ja sopimusrikkomuksen sakko hulppeat 100 miljoonaa euroa.

Taustalla on työnjako- ja keskittämisasetukset, jotka uhkaavat muuttaa alue- ja keskussairaaloita terveyskeskuksiksi. Tämän pelon vallassa Kemin seudun kunnat päätyivät yksityistämiseen.

Länsi-Pohjan ratkaisu on paljastanut epävarmuuden, koskevatko asetukset myös yksityistä toimijaa. Saisiko Mehiläinen leikata Länsi-Pohjan keskussairaalan tiloissa, mutta julkinen keskussairaala ei olisi saanut tehdä leikkauksia niiden vähäisen määrän vuoksi?

Lisäksi Länsi-Pohjan ratkaisu osoitti, että maakuntien keskustalaiset eivät luota Sipilän hallitukseen ja sen toimiin sote-asioissa. Monissa pohjoisen kunnissa myydään kiivaasti keskustalaisten äänin sote-kiinteistöjä ja yksityistetään sote-palveluja. Jämsän seudulla palvelut hoitaa jo Pihlajalinna. Kokoomus saa näköjään yksityistämistavoitteensa läpi ilman valinnanvapauttakin, niinpä se voi kaataa hallituksen saatuaan ensin kansan kokoomushurmokseen Sauli Niinistön avulla.

Paljonko työaikaa on käytetty kalliiksi tuomittuun ja erikoissairaanhoidon asiakassetelillä sekasortoiseen tilaan ajamaan sote-uudistuksen valmisteluun valtakunnan ja maakuntien tasoilla? Jos olisi toteutettu ensin vasemmiston esittämä 150 miljoonan euron panostus terveyskeskusten lääkärien ja sairaanhoitajien palkkaukseen, pistetty hoitoketjut Kotoa kotiin -mallilla kuntoon, niin oltaisiin jo paljon pitemmällä.

Vaakani on siis kääntynyt soten kaatumisen puolelle. Voin sanoa onneksi, sillä järjestäjä–tuottaja-malli olisi epädemokraattinen ja kankea. Tuottajapuolelle liikelaitoksiin, joissa on erikoissairaanhoito ja sote-keskukset, ei olisi tulossa lainkaan luottamushenkilöitä. Tämä on virkavallankaappaus. Virkapäätöksin palvelut keskittyisivät viiden yliopistosairaalan ympärille, sillä kallis valinnanvapausmalli pakottaisi karsimaan menoja ilman luottamushenkilöiden ”häirintää”.