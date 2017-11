Norjakin on dekkarivalta – Fjell haastaa Nesbøn

Ruotsin dekkarimenestyksen jälkeen vuorossa on Norja. On ollut jo jonkin aikaa, mutta lähinnä lippulaiva Jo Nesbøn ansiosta. Jan-Erik Fjelliä markkinoidaan uudeksi ykköstykiksi – eikä aivan perusteetta. Nesbøn keväällä ilmestynyt Harry Holen paluukirja Jano toisti tutut kuviot varman päälle. Lopputulos oli kaavamainen ja tylsä.

Fjellin tie Suomen käännösmarkkinoille on ollut yllättävä pitkä, sillä pohjoismaisten käännösdekkareiden kysyntä näyttää ehtymättömältä. Hänen ensimmäiset dekkarinsa ilmestyivät 2010 ja 2012. Molemmat on suomennettu vasta tänä vuonna.

Fjellin sankari on Norjan rikospoliisin Kriposin tähti Anton Brekke. Hänkin on yksityiselämässään huonosti käyttäytyvä, mutta ei sillä hurmaavan vastuuttomalla tavalla kuin Harry Hole. Brekke on vain kusipää. Poliisina Brekke ei ole sellainen supersankari kuin Hole.

Vaaran varjossa -dekkarissa Fjell siirtyy siihen raskaampaan sarjaan, jossa dekkari on yhteiskunnan peili viihteen muodossa.

Fjellin kirjoista ensimmäisenä ilmestynyt Ilmiantaja on näppärä ja omaperäinen, vielä aika pienen mittakaavan murhatarina. Öljybisneksellä rikastunut Wilhem Martiniussen on saanut nuoren tyttöystävän myötä ekoherätyksen ja yhtiökumppaneidensa järkytykseksi ilmoittaa vetäytyvänsä varmoja miljoonia takaavasta öljyhiekan hyödyntämisestä.

Kohta tämän jälkeen Martiniussen murhataan.

Toisaalla seurataan New Yorkin mafiassa urapolulla etenevää Vincent Giordanoa.

Norjassa juonilangat yhtyvät yllättävällä tavalla. Ilmiantaja on lupauksia herättävä esikoinen ja Vaaran varjossa Fjell jo lunastaa niitä.

Vaaran varjossa -dekkarissa Fjell siirtyy siihen raskaampaan sarjaan, jossa dekkari on yhteiskunnan peili viihteen muodossa. Aiheena on lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja ihmiskauppa Itä-Euroopasta varakkaaseen länteen. Sillä aiheella ei voi välttyä mieltä kääntäviltä kuvauksilta, mutta Fjell pitää kerronnan hallinnassa niin, että vaikutelmaa kauhuuksilla mässäilystä ei synny.

Erityisen syvälle ihmiskaupan syihin ja rakenteisiin hän ei edes yritä, joten matkaa huipulle on vielä. Sen minkä kirjoittaa, Fjell tekee hyvin. Kuviot sekoittuvat, kun takaa-ajajistakin tulee – joskus tietämättään – myös takaa-ajettuja. Opettajana työskennelleen vanhan pedofiilin murhan takana on älykäs ja yllätyksellinen sommitelma, jonka yhteydessä Brekkekin pehmenee ja lukija voi vain ihailla juonenkuljetusta.

Jan-Erik Fjell: Ilmiantaja ja Vaaran varjo. Molemmat suomentanut Hanna Arvonen. Harper & Collins 2017. 365 ja 461 sivua.