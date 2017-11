Lehtikuva/Odd Andersen

Sosiaalidemokraatit pyörsivät ehdottomat puheensa oppositioon jäämisestä ja ovat valmiit keskustelemaan mahdollisesta hallitusyhteistyöstä kristillisdemokraattien kanssa.

Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier pyrkii estämään ajautumisen uusiin liittopäivävaaleihin ja saamaan maahan enemmistöhallituksen. Kuluneella viikolla hän tapasi puolueiden edustajia, viimeksi torstaina illansuussa sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Martin Schulzin. Steinmeier vetosi puolueiden vastuuntuntoon, jotta vältettäisiin ajautuminen poliittiseen kriisiin ja uusiin vaaleihin.

Schulz ajoi liittopresidentin luota suoraan SPD:n johdon kokoukseen. Puoluesihteeri Hubertus Heil kertoi puolueen päätyneen kahdeksantuntisen neuvonpidon jälkeen käymään keskusteluja osallistumisesta hallitukseen.

Steinmeier on kutsunut puoluejohtajat, kristillisdemokraattisen CDU:n Angela Merkelin, kristillissosiaalisen unionin CSU:n Horst Seehoferin ja SPD:n Schulzin ensi viikolla keskustelemaan tilanteesta, joka syntyi unionipuolueiden, liberaalin FDP:n ja vihreiden hallitusneuvotteluiden kariuduttua.

Demarien lisäksi kuohuu Baijerin CSU:ssa.

SPD:ssä kahta ilmaa

Puheenjohtaja Martin Schulzin ilmoitus heti syyskuun vaalien rökäletappion jälkeen SPD:n jäämisestä oppositioon sai jäsenistössä laajaa vastakaikua. Tosin johtopaikoilla, varsinkin osavaltioissa, on monia, jotka pitivät reaktiota virheenä.

Varsinkin Schulz on nyt vaikeassa rakosessa, sillä hän on moneen kertaan toistanut oppositiokantansa. Tiedotusvälineissä ja myös puolueen sisällä on arvailtu, voiko Schulz jatkaa SPD:n johdossa, jos demarit lähtevät uudelleen Merkelin johtamaan hallitukseen, niin sanottuun suureen koalitioon.

SPD:llä on kahden viikon kuluttua puoluekokous, jossa hallituskysymys on keskeisiä asioita ja jossa myös Schulzin asema tulee esille.

Ennen puoluekokousta demarit tuskin voivat sitoutua mihinkään konkreettiseen. Vasemmalle kallellaan oleva puolueen varapuheenjohtaja Ralf Stegner on esittänyt jäsenkyselyä suhtautumisesta suureen koalitioon osallistumiseen.

Schulzin puheen perjantai-iltana Juson, puolueen nuorisojärjestön, kongressissa odotetaan selventävän puolueen linjaa. Lehtihaastattelussa hän sanoi Steinmeierin esittäneen ”dramaattisen vetoomuksen” ja lupasi jäsenistön saavan ratkaista hallitukseen osallistumiseen, jos neuvottelutulos syntyy.

Baijerin Seehoferin asema horjuu

Jo liberaalien ulosmarssiin päättyneitä hallitusneuvotteluja haittasi samanaikainen valtataistelu CSU:ssa. Vuosikymmenet CSU on pitänyt miltei yksinvaltaa Baijerissa. Syksyn liittopäivävaaleissa sen kannatus kuitenkin romahti äärioikeiston AfD:n, vaihtoehto Saksalle -puolueen, syötyä sen kannatusta.

Horst Seehoferin vastustajat sälyttivät tappion pitkälti Seehoferin vastuulle. Häntä jo pitempään kampittanut Baijerin osavaltion valtiovarainministeri Markus Söder vahvisti asemiaan. Valtataistelua siivittää pelko tappiosta maapäivävaaleissa syksyllä 2018. Niinpä maapäiväryhmän enemmistö tukee Söderiä.

Kiistaa yritettäneen ratkaista niin, että Seehofer luopuu toisesta tehtävästään, Baijerin osavaltion pääministeriydestä, ja pitää CSU:n puheenjohtajuuden. CSU:lla on puoluekokous joulukuun puolivälissä. Jupakka ei siihen kuitenkaan pääty ja heijastuu liittohallituksesta käytäviin neuvotteluihin.