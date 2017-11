Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Vasemmistoliitto, sosiaalidemokraatit ja vihreät jättivät perjantaina välikysymyksen hallituksen päätösten aiheuttamasta eriarvoistumisesta.

Välikysymyksessä todetaan, että hallituksen talouspolitiikka heikentää kaikkein pienituloisimpien asemaa. Hallituksen eriarvoistavan politiikan nosti ensimmäisenä esiin vasemmistoliitto eduskunnan tietokeskukselta tilaamallaan laskelmalla.

Välikysymyksessä huomautetaan, että pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus voisi halutessaan puuttua eriarvoisuuteen.

– Hallitus on käyttänyt lähes puolitoista miljardia suurituloisia suosiviin verokevennyksiin ja lähes miljardin erityisesti julkisen sektorin työntekijöitä kurjistavaan kiky-sopimukseen. Jakovaraa on ollut, mutta hallitus on käyttänyt sitä suurituloisiin, samalla kun pienituloisilta on leikattu. Eriarvoisuuden kasvattaminen on ollut tietoinen valinta hallitukselta, sanoo vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Hallitus on perustanut työryhmän pohtimaan eriarvoistumista. Työryhmän tehtävä ei ole helppo, sillä syrjäytymisongelma pitäisi ratkaista menoja lisäämättä.

Kuusi kysymystä

Oppositio penää hallitukselta vastauksia kaikkiaan kuuteen kysymykseen:

Miksi hallitus haluaa leikata opiskelijoilta, työttömiltä, lapsiperheiltä ja eläkeläisiltä ja kaventaa samalla veropohjaa suuntaamalla veronalennuksia erityisesti rikkaille, vaikka tämä romuttaa suomalaisen hyvinvointivaltion?

Miksi hallitus jättää vaikutusarviot tekemättä ja kohdistaa maksukorotukset sekä toimeentulon ja palveluiden leikkaukset toistuvasti samoihin ihmisiin, vaikka ne syventävät köyhyyttä ja eriarvoisuutta?

Aikooko hallitus korjata tekemänsä lomarahaleikkauksen eriarvoistavat vaikutukset julkisen sektorin pienipalkkaisten työntekijöiden toimeentulossa?

Miten hallitus aikoo kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sosiaali- ja terveyspolitiikkaa koskevilla päätöksillä?

Miksi hallitus leikkaa tuhansien lasten ja nuorten tulevaisuudesta ja ajaa heidät syrjäytymisvaaraan leikkaamalla kaikilta koulutuksen tasoilta?

Miksi hallitus ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin maamme eri seutujen ja asuinalueiden eriytymiskehityksen pysäyttämiseksi, vaikka sillä on vakavat seuraukset sekä ihmisten hyvinvoinnissa, että kestävässä talouskasvussa?

Oppositiopuolueista kristillisdemokraatit, RKP ja perussuomalaiset eivät ole mukana välikysymyksessä.