Jarno Mela

Vasemmistoliitto vaatii matalapalkka-aloille parempaa palkkakehitystä. Puoluevaltuuston mukaan työmarkkinapöydissä ja -lainsäädännössä tulee tehdä ratkaisuja, jotka lisäävät tasa-arvoa.

– Ei ole kohtuullista, että pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien rahapalkat ja bonukset vastaavat jopa 25 työntekijän vuosipalkkaa, samalla kun tavallisten ihmisten palkkoja on leikattu ja työaikaa pidennetty, puoluevaltuuston puheenjohtaja Pia Lohikoski sanoo tiedotteessa.

Lohikoski viittaa Tilastokeskuksen yritysten vuosien 2005–2016 vuosikertomuksiin pohjautuvaan selvitykseen, joka julkaistiin Helsingin Sanomissa elokuussa. Sen mukaan pörssin suurten yhtiöiden toimitusjohtajien palkat, luontoisedut ja rahabonukset ovat nousseet katkeamatta viiden vuoden ajan lamasta huolimatta.

– Työmarkkinoilla pitää pyrkiä siihen, että palkkaero johtajien ja työntekijöiden välillä ei ylittäisi kymmenen suhdetta yhteen. Lisäksi on otettava käyttöön lakisääteinen vähimmäistuntipalkka pienipalkkaisimpien työntekijöiden sekä työehtosopimusten ulkopuolella olevien aseman parantamiseksi, Lohikoski sanoo.

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto vaatii työmarkkinaosapuolia ja hallitusta tekemään palkkaohjelman matalapalkka-alojen palkkojen nostamiseksi ja sukupuolittuneiden palkkaerojen tasaamiseksi.

– Vasemmistoliitto tilasi syksyllä laskelman, josta käy ilmi, että hallituksen leikkauspolitiikka vahingoittaa pienituloisia heikentämällä heidän ostovoimaansa. Hallitus on perustellut etuusleikkauksia säästöillä, mutta on samalla alentanut tuloveroja yhteensä 1,5 miljardilla eurolla. Veroale on kohdistunut enimmäkseen hyvätuloisille. Pienituloisilta leikkaava ja tuloeroja lisäävä politiikka heikentää myös talouskasvua, Lohikoski sanoo.