Jarno Mela

Työnantajapuoli ajaa nyt voimallisesti paikallista sopimista työehtosopimuksiin. Tämä on nähty Teollisuusliitoksi yhdistyvissä entisessä Metalliliitossa,TEAMissa ja Puuliitossa.

Teollisuusliiton 1. varapuheenjohtaja Turja Lehtonen (vas.) sanoo, että teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvotteluissa oli juuri näin. Ja syntyneeseen sopimukseen sisältyy aiempaa enemmän paikallisesti sovittavia asioita.

– Mutta väitän että todellisuudessa teimme paikalliselle sopimiselle lisäehtoja. Esimerkiksi työajan lyhennyskorvaukset ovat useamman lukon takana. Asiasta on sovittava pääluottamusmiehen kanssa ja myös työntekijän suostumus tarvitaan, Lehtonen sanoo.

– Katsoimme, että työehtosopimusreitti on parempi kuin se toinen tie, että antaisimme Sipilän päättää näistä asioista.

”Tähän saakka teollisuuden liitot ovat olleet enemmän tai vähemmän hajallaan.”

TEAM-liitossa osa jo neuvotelluista sopimuksista hylättiin ammattiliiton hallituksessa neuvottelijoiden yksimielisestä suosituksesta huolimatta. Ongelmia sielläkin tuotti juuri paikallinen sopiminen.

Paikallisesti sovittava palkankorotuserä ei sisältänyt sellaista perälautaa, jonka perusteella korotus olisi jaettu tasan työntekijöille silloin kun asiaa ei paikallisesti pystytä sopimaan.

ILMOITUS

– Paikallista sopimista painetaan nyt neuvotteluissa päälle. Puhutaan kyllä paikallisesta sopimisesta, vaikka tiedetään että on paljon työpaikkoja joissa osapuolet eivät ole tasaveroisia neuvottelijoita, sanoo Hannu Siltala TEAMista.

Puuliiton tes-neuvottelut ovat mekaanisen metsäteollisuuden osalta tiiviissä neuvotteluprosessissa. Sopimus päättyy 31. marraskuuta, joten viimeinen viikko sopimuskautta on meneillään. Taimitarha alalla saavutettiin neuvottelutulos, joka on aiempien syntyneiden sopimusten linjan mukainen.

Liiton varapuheenjohtaja Jyrki Alapartanen näkee paikallisen sopimisen laajentamisen paineen osana työmarkkinatilanteen murrosta.

– EK on irrottautunut neuvotteluprosessista, mikä tarkoittaa meille uutta tilannetta. Olemme keskitettyjen ratkaisujen yhteydessä hoitaneet työelämän lainsäädäntöasioita. Nyt palataan vuosikymmeniä taaksepäin aikaan, jolloin työelämän lainsäädännön heikkouksia parannettiin työehtosopimuksilla.

Samansuuruiset korotukset turvattava

Siltala pohtii myös itseään kritisoiden sitä, onko ay-liikkeessä tehty alun perin virhe, kun on suostuttu yleiskorotusten lisäksi ottamaan mukaan paikallisia palkankorotuseriä.

– Olen ollut itse tekemässä tällaisia ratkaisuja ja olin myös tällä neuvottelukierroksella neuvottelijana hyväksymässä saatuja neuvottelutuloksia. Neuvottelemalla emme parempaan pystyneet.

Työnantaja hakee Siltalan mukaan mahdollisuutta palkita. Saattaa käydä niin, että jollekin maksetaan tuplahyvänmiehenlisä paikallisen yleiskorotuksen ja jonkun henkilökohtaisen järjestelmän kautta.

– Jäsenistölle pitäisi pystyä tes-kierroksilla turvaamaan samansuuruiset korotukset. Tämä tuli erityisesti kritiikkinä sopimusta vastustaneiden keskuudessa, Siltala sanoo.

Teollisuusliiton valtuustossa käytiin tiukka keskustelu ja äänestys teknologiateollisuuden tessistä. Lehtosen mielestä kierroksesta on opittavaa niin sisäisessä kuin ulkoisessakin tiedottamisessa.

– Hallinnon ja kentän väki pitää pitää mukana niin että he tietävät, mihin suuntaan ollaan menossa.

Ainut turvamme on työehtosopimus

Puuliitto on matalapalkka-ala, jolle keskitetyt ovat olleet tärkeitä. Alapartanen harmittelee sitä, että keskitettyjen aika on ohi.

– Ja nyt on nähty sekin, että tarvitaan vain yksi kaunis nuijan kopautus eduskunnassa, kun meiltä on viety kaikki, mitä aiemmin olemme sopimuspöydissä sopineet. Emme kykene enää kehittämään työlainsäädäntöä työmarkkinakierroksilla toivomaamme suuntaan. Ainut palkansaajan turva on työehtosopimus, Alapartanen sanoo.

Työehtosopimuksia on hänen mukaansa vain entistä tiukemmin kehitettävä kielteisten yhteiskunnallisten paineiden torjumiseksi.

– Paineet palkansaajia kohtaan tulevat yhteiskunnan poliittisesta ja ideologisista taustoista. Myös omaa työehtosopimusneuvottelukuntien toimintaa on kehitettävä entistä tiukemmin kentän äänen kuulemiseen. Tähän antaa hyvät edellytykset tuleva Teollisuusliiton organisaatio- ja toimintamalli, näin uskon.

TEAM:n sopimusten hylkäämiset ja metallin tiukat äänestykset kertovat Alapartasen mukaan siitä, että nyt ollaan jonkin uuden edessä.

– Kun kentän asema vahvistuu, niin uskon, että meidänkin juoksu paranee, hän sanoo.

Teollisuuden Vaikuttajat syntyy

Teollisuusliiton ylimääräisen liittokokouksen yhteydessä kokoontuu ensimmäistä kertaa uusi vasemmistoryhmä Teollisuuden Vaikuttajat.

Teollisuusliittoon yhdistyvien TEAM:n ja Puuliiton vasemmistoryhmien vetäjät Jyrki Alapartanen ja Hannu Siltala kävivät keskiviikkona Teollisuusliitossa Turja Lehtosen luona allekirjoittamassa kolmen liiton vasemmistoryhmien välisen sopimuksen, jossa määritellään uuden Teollisuuden Vaikuttajat -ryhmän toimintaperiaatteet.

Uudelle ryhmälle valitaan Tampereella myös vetäjä.

– Rakentaaksemme mahdollisimman vahvan ja yhtenäisen ryhmän, pitää lähteä siitä, että liiton ensimmäinen varapuheenjohtaja on myös ryhmän vetäjä. Kaksilla rattailla ei kannata lähteä vetämään, sanovat Alapartanen ja Siltala.

– Tämä on iso startti uudelle vasemmistoryhmälle, sanoo Lehtonen ja jatkaa, että tavoitteena on vaalivoitto vuonna 2023.

Allekirjoitettu sopimus on Siltalan ja Alapartasen mukaan sinetti sille, että uuden liiton valmistelutyö on ryhmän osalta saatu sovittua.

– Tulevaisuus on rakennettu yhdessä, he vakuuttavat.

Sumu hälvenee

Teollisuusliitto kiilaa jäsenmäärässä JHL:n ja PAMin väliin.

Millaisen roolin uusi liitto ottaa SAK:ssa?

– Tähän saakka teollisuuden liitot ovat olleet enemmän tai vähemmän hajallaan. Jos ajatellaan SAK:n hallituksen jäseniä kokoustamassa, niin puheenjohtaja pöydän päässä kyselee mielipiteitä ensin siitä läheltä. Että mitä mieltä on PAM:n Ann Selin ja mitä mieltä on häntä vastapäätä istuva JHL:n Päivi Niemi-Laine. Kaikki loput siellä perällä on yhtä sumua. Näen, että nyt kun sumu alkaa pikkuhiljaa hälvetä, myös SAK:ssa aletaan nähdä se, kuka tätä viulua soittaa, Lehtonen luonnehtii.

Ylimääräisessä liittokokouksessa valitaan Teollisuusliiton puheenjohtajat, hallitus ja valtuusto toimikaudelle 2017–2023 sekä päätetään Teollisuusliiton strategiasta. Liittokokouksessa esitellään Teollisuusliiton vuoden 2018 toimintaa ja taloutta sekä tulevan liittokokouskauden toiminnan painopisteitä.

Ylimääräisen liittokokouksen kokousedustajina toimivat Metallityöväen Liitto ry:n 22. varsinaiseen liittokokoukseen vaaleilla vuonna 2016 valitut edustajat sekä Teollisuusliittoon yhdistyvien TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n ja Puuliitto ry:n ilmoittamat edustajat.