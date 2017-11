Yle Kuvapalvelu

Prisma-dokumentti Maailma jalkojemme alla (The World Beneath Your Feet, 2015) valottaa sitä, mitä on maan pinnan alla. Kohteena on Englannin maaperä, mutta vastaavaa löytyy varmasti ympäri maapallon.

Juontaja Dallas Campbell aloittaa Lontoosta ja esittelee Länsi-Euroopan korkeimman rakennuksen, yli 300-metrisen pilvenpiirtäjän The Shardin. Erikoista dokumentin näkökulmasta ei ole rakennus itse, vaan maaperä, jolle se on rakennettu: Lontoo on pehmeää vetelää savea.

Tässä mielessä pilvenpiirtäjiä pullisteleva New York on kirjaimellisesti toista maata. Sen kalliopohja on ihanteellinen korkeille rakennuksille. The Shardin kohdalla asia on ratkaistu 53 metriä maanpinnan alapuolelle tehdyillä lujilla perustuksilla.

Pikavauhdilla etenevän dokumentin kiintoisin anti tarkastelee luonnon monimuotoisuutta ja sen ihmeitä.

Tunnettu kylpyläkaupunki Bath ja sen tarunhohtoinen vesi sekä jyrkälle kalliorinteelle rakennettu Edinburghin jykevä linna ovat esimerkkejä vastakkaisten elementtien mahdista planeetallamme. Viime mainitun taustalla häämöttää muinainen raju tulivuori.

Vaikuttava näky on myös valtava tammi. Sen 6,3-metrinen ympärysmitta kertoo noin 440-vuotisesta historiasta. Puututkalla skannaus tuo esiin maallikkoa monilta osin hämmästyttävää tietoa, esimerkiksi sen, että juuret ulottuvat vain parin metrin syvyyteen – se happi nääs.

Lopussa mennään yli kilometrin syvyyteen ja jahdataan mahdollisimman haastavaa kohdetta, nimittäin pimeää ainetta (dark matter). Sitä ei voi havaita suoraan, mutta mitäpä pienistä. Nykytieteen näkemysten valossa iso osuus maailmankaikkeuden massasta on pimeän aineen muodostamaa.

Tämä osio tuodaan lopuksi takaisin maan pintaan ja viljaville pelloille, mikä myös sinetöi näppärästi aiemmin esitetyn käsityksen luonnon monimuotoisuudesta.

Prisma: Maailma jalkojemme alla. Osa 1/2. TV1 keskiviikkona 22.11. klo 19.00, lauantaina 25.11. klo 14.05, keskiviikkona 29.11. klo 0.00. Areena.