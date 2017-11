Raamatun Saatana eli paholainen on teologian maisteri Jaakko Pappisen väitöskirjassa tarkastelussa puhetaidon ilmentymänä. Joensuun yliopiston tiedotteen mukaan Saatana-retoriikka auttaa ymmärtämään nykypäivän vastaavaa vihapuhetta. Saatana-hahmoa ja -retoriikkaa käytetään Raamatussa usein tehokeinona tarkoituksena vaikuttaa kuulijoihin ja saavuttaa ideologisia tarkoitusperiä.

Väitöskirjan mukaan retorisesti tarkasteltuna Saatanan yleisin käyttötarkoitus on toisen ryhmän panettelu. Esimerkiksi Vanhan testamentin Sakarjan kirjassa Saatanalla pyritään vaimentamaan kriittinen oppositio. Uuden testamentin Apostolien teoissa kilpaileva ideologia leimataan paholaiseksi.

Mutta Saatanalla läiskäisy sopi joskus myös oman yhteisön jäseniin. Apostolien tekojen jakso 5:1–11 kuvailee, kuinka yhteisön jäsenten väärinkäytöksen syynä on paholaisen vaikutus:

”Ananias, miksi olet antanut sydämesi Saatanan valtaan?”

”1 Muuan Ananias-niminen mies myi yhdessä vaimonsa Safiran kanssa maatilan,

2 mutta pani vaimonsa tieten osan kauppahinnasta syrjään. Loput hän luovutti apostolien haltuun.

3 Silloin Pietari sanoi: ”Ananias, miksi olet antanut sydämesi Saatanan valtaan? Miksi yritit pettää Pyhää Henkeä ja jättää maatilan hinnasta osan itsellesi?

4 Tilahan oli sinun, kun et vielä ollut myynyt sitä, ja sinun olivat myös rahat, kun sen myit. Kuinka saatoit ryhtyä tällaiseen tekoon? Et sinä ole valehdellut ihmisille, vaan Jumalalle.”

5 Nämä sanat kuullessaan Ananias lyyhistyi kuolleena maahan, ja kaikki, jotka olivat tätä kuulemassa, joutuivat kauhun valtaan.

6 Nuoret miehet kietoivat Ananiaan ruumiin vaatteeseen, kantoivat hänet ulos ja hautasivat hänet.

7 Kolmisen tuntia myöhemmin tuli Ananiaan vaimo sisään, tapahtuneesta mitään tietämättä.

8 Pietari kysyi häneltä: ”Sano minulle, tähänkö hintaan te maatilan myitte?” ”Niin, juuri siihen hintaan”, vastasi nainen.

9 Silloin Pietari sanoi: ”Kuinka te yksissä tuumin ryhdyitte koettelemaan Herran Henkeä? Kuuletko askelia oven takaa? Ne, jotka hautasivat miehesi, kantavat täältä myös sinut.”

10 Siinä samassa nainen kaatui kuolleena Pietarin jalkoihin. Nuoret miehet tulivat sisään ja näkivät naisen kuolleen. He veivät hänet pois ja hautasivat hänet miehensä viereen.

11 Kauhu valtasi koko seurakunnan ja kaikki jotka tästä kuulivat.”

Teologisesti hyvin merkittävänä pidetyn Roomalaiskirjeen luvussa 16 Paavalin kollegat tulkitaan väitöskirjan mukaan harhaoppisiksi Saatana-hahmoa käyttäen:

”17 Kehotan teitä, veljet, varomaan niitä, jotka saavat aikaan eripuraisuutta ja houkuttelevat teitä luopumaan niistä opetuksista, jotka olette saaneet. – –

20 Rauhan Jumala on pian murskaava Saatanan teidän jalkojenne alle.”

Pappisen väitöskirjan nimi on Rhetorics of Satan in Early Christianity eli Saatanan retoriikka alkuseurakunnassa. Väitöstilaisuus järjestetään 5. joulukuuta klo 12 salissa AT100 Agora-rakennuksessa Joensuun kampuksella.

Lainaukset Raamatusta ovat vuoden 1992 suomennoksesta, ja siihen tehdyt korostukset on lisätty artikkelia varten.