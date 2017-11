Lehtikuva/Panu Pohjola

Meri-Lapin sotepäätöksen takana on muutakin kuin terveyspalvelut.

Meri-Lappi näytti keskisormea Suomen keskustajohtoiselle hallitukselle, kun sen kunnat päättivät perustaa sosiaali- ja terveyspalveluita hoitamaan niin sanotun yhteisyrityksen terveyspalvelujen suuryrityksen Mehiläisen kanssa huolehtimaan alueen sairaalapalveluista.

– Ihmiset uskovat, että tämä oli pollea teko ja Meri-Lapin elinvoimaisuuden osoitus, sanoo vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Jan-Mikael Hakomäki Torniosta.

– Ikään kuin pelattiin uhkapeliä ja nyt luullaan, että voitettiin.

Hämäys karkasi käsistä.

Maakuntamallissa Kemin sairaalaa olisi riisuttu ja monet palvelut olisi pitänyt hakea Rovaniemen keskussairaalasta. Kemin seudulle olisivat mahdollisesti jääneet vain terveyskeskustasoiset palvelut. Sopimus sitoo 15 vuodeksi ja sen hinta on 1,1 miljardia euroa.

Taustalla ovat monet viime vuosien menetykset. Meri-Lapissa on menetetty muun muassa pelastuslaitos, poliisi, ammattikorkeakoulu ja kauppakamari. Oma sanomalehti lakkautettiin ja seuraavaksi lähtee käräjäoikeus.Yhteisyrityksessä ovat mukana Simo, Kemi, Keminmaa,Tornio, Tervola ja Yli-Tornio. Tarkoitus on turvata Kemissä sijaitsevan Länsi-Pohjan keskussairaalan palvelut.

”Olisi pitänyt olla kapinallinen esitys”

Vasemmistoliitto vastusti ratkaisua kaikissa Meri-Lapin kunnissa.

– Meillä moni keskustalainen ja demaripoliitikko on puolustanut yksityistämispäätöstä sillä, että tämä on meidän ainoa vaihtoehto. Että meiltä viedään synnytysosasto ja keinonivelleikkaukset, kun maakunta tulee, Hakomäki kuvailee tunnelmaa.

– Yhteisyritys sitten pelastaa meidät ja yksityisenä toimijana pitää yllä palveluita.

Vasemmistoliitto perusti kritiikkinsä sille tiedolle, että julkisesti rahoitettuja yksityisiäkin toimijoita rajoittavat samat lait ja asetukset kuin julkisia palveluja.

– Se ei mennyt läpi. Meillä olisi pitänyt olla joku kapinallinen esitys, mutta millainen? Se on hyvä kysymys. Esityksemme oli vaisu ja käytännönläheinen.

Hakomäki piti tavoitteena, että neuvotellaan Rovaniemen kanssa julkisen palvelun ratkaisusta niin kauan, että saadaan hyvä tulos.

– Jos sekä meillä että Rovaniemellä kuitenkin on yhteistyökykyisiä ja neuvottelevia päättäjiä, pitäisi politiikkaa pystyä tekemään.

Keskustan käsissä

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson arvosteli viikonvaihteessa keskustan toimia Meri-Lapin tapauksessa. Hakomäenkin mielestä päätös oli keskustan käsissä.

– Keskustalla on enemmistö Lapissa. Sanoin valtuustossakin, että mikä on, teillä on ministerit ja kaikki keinot käytössä, mutta ette pysty pelastamaan sairaalaa, Hakomäki sanoo ja arvelee, että aluksi tehty kilpailutus oli paikallisilta keskustalaisilta ikään kuin varoitus valtakunnan tasolle, että tämmöinenkin yksityistämisvaihtoehto on olemassa. Se ei ole ollut mieleen maan keskustajohtoiselle hallitukselle. Erityisesti keskustan peruspalveluministeri Annika Saarikko on ollut näreissään Meri-Lapin päätöksestä.

– Paikallisten keskustalaisten hämäys karkasi käsistä ja siitä tulikin todellisuutta. Tuntuu, että heräsi liian myöhään, mutta monelle siitä tuli hyvä juttu, jolla ajatellaan turvattavan palvelut 15 vuodeksi.

Varsinaista sopimusta ei ole kuitenkaan vielä allekirjoitettu ja hallitus pyrkii vaikuttamaan siihen lainsäädännön muutoksilla. Jäljellä on myös valitusten tie.