John Websterin käsikirjoittama ja ohjaama Tulevilla rannoilla (2017) on dokumentin muodon saanut perheleffa. Se kertoo tarinan, joka on suunnattu 2063 syntyvälle Doritille.

Toden ja sepitteen yhdistelmään tuo pienen ärsytyslisän Websterin palloilu joka tontilla: hän on myös maailmanmenosta huolestunut kertoja ilmaantuen paikka paikoin esiin myös kameran eteen.

Oman perhehistorian esittely on dokumentin luonteen valossa sinänsä johdonmukaista. Kokonaisuudesta muotoutuu silti hieman raskassoutuinen Websterin härkäpäisen maailmanparannusmission takia. Hän kyllä tiedostaa asian itsekin ja keskustelee siitä vaimonsa Anun kanssa.

Parasta antia on maanläheisyyttä huokuva Venäjä-episodi.

Suomeen muuttaneiden englantilaisten opettajien jälkeläinen Webster on monien muiden tavoin huolestunut ympäristömuutoksesta. Niiden tiimoilta hän reissaa eri puolille maailmaa tuoden esiin aiheeseen liittyviä tuttuja seikkoja: ilmasto lämpenee, merenpinta nousee, rajut maastopalot yleistyvät, fossiilisten polttoaineiden voittokulku jatkuu.

Dokumentin parasta antia on maanläheisyyttä huokuva Venäjä-episodi. Matkalla Etelä-Siperiassa sijaitsevaan Kuznetsinin hiililaakioon Webster tekee tuttavuutta monen matkustajan kanssa. Keski-ikäinen Svetlana rauhoittelee ulkomaan poikaa: elämään on suhtauduttava realistisesti, yksi ihminen ei voi tehdä juuri mitään, yhdessä on toisin.

Dokumentin ympäripyöreään antiin kuuluu myös maailman arvostetuimpiin ilmastontutkijoihin kuuluvan James E. Hansenin haastattelu. Sitäkin kiinnostavampaa kuullaan alkupuolella Zürichissä Swiss Re -yhtiön tiloissa.

Sveitsiläinen maailmanlaajuinen jälleenvakuutusyhtiö (liikevaihto toissa vuonna 32 miljardia euroa) on erikoistunut tietokonemallinnuksiin. Yhtiö ei ennusta tulevaa, mutta arvioi mahdollisia tapahtumia (esimerkiksi tulvariskialueilla).

Yhtymän yritysvastuun johtaja tohtori David Bresch heittää ilmoille kiinnostavia pointteja – muun muassa sen, pitääkö ihmiskunnan törmätä ensin seinään, jotta todellinen muutos olisi mahdollinen. Vastausta voi kukin omassa pikku ajatushautomossaan etsiskellä vaikkapa yhdistelmän ihmiskunnan historia, globaalin kapitalismin nykytila ja muut mahdolliset rasitteet valossa.

