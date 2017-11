Lehtikuva/John Macdougall

Vaihtoehdot alkavat olla vähissä, kun hallitusneuvottelut katkesivat tuloksettomina.

Liberaalit (FDP) marssivat maanantaiyönä ulos Saksan hallitusneuvotteluista. Kahdeksan viikkoa liittopäivävaalien jälkeen ja neljän viikon taukoamattomien neuvottelujen katkettua Saksassa ei ole tietoakaan uudesta liittohallituksesta. Maa voi ajautua uusiin liittopäivävaaleihin, jotka voisivat ajoittua ensi kevääseen.

Neljä puoluetta, kristillisdemokraattinen CDU ja sen baijerilainen sisarpuolue, kristillissosiaalinen CSU, liberaali FDP ja vihreiden Bündnis90/Die Grüne, on liittokansleri Angela Merkelin (CDU) johdolla käynyt ohjelmaneuvotteluja muodostaakseen yhteisen hallituksen.

Neuvottelut etenivät kuitenkin kituliaasti. Jo yksin unionipuolueiden CDU:n ja CSU:n näkemysten yhteensovittaminen oli vaikeaa ja vaati Merkelin ja CSU:n puheenjohtajan Horst Seehoferin kahdenkeskiset neuvottelut.

Uudet liittopäivävaalit ovat hallitusneuvottelujen mutkistuessa nousseet ratkaisuvaihtoehdoksi.

Ilmasto ja pakolaiset

Ilmastopolitiikka, erityisesti kivi- ja ruskohiilen käytöstä luopumisen ja polttomoottorilla varustettujen autojen valmistuksen lopettamisen aikataulut, oli neuvottelujen isoja ongelmia. Asetelma oli vihreät vastaan muut puolueet.

Pakolaispolitiikassa tilanne oli lähes sama. Vihreät vaativat perheen yhdistämisen helpottamista, mutta varsinkin baijerilaiset ja liberaalit olivat tiukasti vastaan. CSU:n vaatimasta 200 000 vuosittaisen tulijan ylärajasta olisi syntynyt kompromissi.

FDP:n johto on jo pitempään arvostellut Merkelin Eurooppa-politiikkaa. Puolueen puheenjohtaja Christian Lindner on lähentynyt Itävallan oikeistolaisen kansanpuolueen (ÖVP) johtajan Sebastian Kurzin pitkälti oikeistopopulistista linjaa EU-kysymyksissä ja pakolaispolitiikassa. Yhteisvastuullisuus ja EU:n liialliseksi koettu puuttuminen jäsenmaiden asioihin on myrkkyä, ja pakolaisasioissa on toimien oltava tiukkoja ja torjuvia.

Lindner perusteli FDP:n lähtöä neuvotteluista sillä, ettei puolueiden kesken löytynyt ratkaisua yhteiskunnan modernisoimisen linjasta eikä riittävää yhteistä luottamusta.

Kolme vaihtoehtoa

Toinen vaihtoehto enemmistöhallitukselle olisi ollut unionipuolueiden ja sosiaalidemokraattien niin sanottu suuri koalitio. SPD on kuitenkin kieltäytynyt jatkamasta yhteistyötä oikeiston kanssa. Maanantaina koolla ollut SPD:n puoluejohto toisti kieltäytymisen ja ilmoitti puolueen olevan valmiin uusiin vaaleihin.

Yksi vaihtoehto on unionipuolueiden vähemmistöhallitus Merkelin johdolla. Sitä pidetään kuitenkin epätodennäköisenä.

Uudet liittopäivävaalit ovat hallitusneuvottelujen mutkistuessa nousseet ratkaisuvaihtoehdoksi. Ne tuskin kuitenkaan muuttaisivat ratkaisevasti hallitukseen kelvollisten puolueiden voimasuhteita ja siten helpottaisivat hallituksen muodostamista. Sen sijaan äärioikeiston AfD (vaihtoehto Saksalle) lisäisi kannatustaan.

Jo nyt valetaan kannuja Merkelin poliittisen uran päättymisestä. Vasemmistopuolue Linken puheenjohtaja Katja Kipping tviittasi pikkutunneilla, että tänä yönä on alkanut Angela Merkelin uran loppu. Jos tulossa ovat uudet vaalit ja CDU menee niihin Merkelin johdolla, mutta saavuttaa heikon tuloksen, Merkelin kausi Saksan politiikassa saattaa olla ohi.

Angela Merkel tapasi maanantaina liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin. Steinmeier voi esittää uutta hallituksen muodostajaa tai pyytää Merkeliä vielä etsimään ratkaisua. Hän voi myös hajottaa liittopäivät, jos Merkel häviää liittopäivillä äänestyksen liittokanslerista kolme kertaa.