Lehtikuva/Shah Marai

Ihmisten palauttaminen Afganistaniin, Irakiin tai Somaliaan ei ole inhimillisesti kestävää.

Vasemmistoliitto vaatii epäinhimillisten pakkopalautusten lopettamista.

– Meillä on Suomessa varaa toimia toisin. Kyse on arvoistamme ja siitä että tosiasiallisesti, emmekä vain paperilla ja juhlapuheissa, kunnioitamme ihmisoikeuksia, vasemmistoliiton presidenttiehdokas Merja Kyllönen sanoo.

Suomi palautti vuoden 2017 ensimmäisen puoliskon aikana 50 ihmistä Irakiin ja 26 ihmistä Afganistaniin. Osa palautetuista on alaikäisiä. Sisäministeri Paula Risikko (kok.) on aiemmin kehottanut työtä löytäneitä turvapaikanhakijoita hakemaan työperäistä oleskelulupaa. Siksi työlupapäätöksiä odottavien ihmisten palauttaminen kesken prosessin rapauttaa luottamusta viranomaisiin ja oikeusvaltioon.

Suomi palauttaa maihin, joihin viranomaisten mukaan suomalaisten ei pitäisi edes matkustaa.

Suomella vastuu varmistaa palautettavien turvallisuus

Afganistanin turvallisuustilanne on heikentynyt viimeisten vuosien aikana. Tuhansia siviilejä on YK:n mukaan kuollut ja haavoittunut lisääntyneen väkivallan seurauksena myös sellaisilla alueilla, johon palautetaan ihmisiä. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International vetoaa EU-maihin pakkopalautusten keskeyttämiseksi Afganistaniin.

Hallitus perustelee palautuksia vaarallisille alueille viittaamalla esimerkiksi sisäisen paon mahdollisuuteen. Se tarkoittaa, että ihmisiä voidaan palauttaa muualle kuin kotiseudulleen. Suomella on vastuu varmistaa palautettavien turvallisuus, mutta kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia kierretään tietoisesti.

Afganistanin väkivallan uhka erittäin korkea

Suomi palauttaa maihin, joihin omien viranomaistemme mukaan ei pitäisi edes matkustaa. Ulkoministeriön matkustustiedote Irakista (17.10.) toteaa, että turvallisuustilanne Irakissa on hyvin huono ja terrori-iskujen riski on merkittävä suuressa osassa maata.

Matkustustiedote Afganistanista (2.10.) kertoo, että turvallisuustilanne on kriittinen tai heikko koko maassa.

Ulkoministeriö varoittaa matkustajia todeten, että ”Afganistan on konfliktimaa, jossa väkivallan uhka on erittäin korkea. Varsinkin alueilla, joissa on kapinallistoimintaa, on aseellisten hyökkäyksien ja räjähteiden uhka. Nämä uhat koskevat myös pääkaupunki Kabulia”.