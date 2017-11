Merja Kyllönen: Suomi olemme me kaikki

Jos minä jotain Euroopan parlamentissa rakastan, niin sen nollatoleranssia rasistiselle puheelle.

Muutenhan parlamentissa ideologiset erot näkyvät ja kuuluvat: asioista väännetään intohimoisesti ja täysistuntosalista joudutaan joskus jopa kantamaan päätöksentekijöitä ulos kun tunteet kuumenevat liikaa.

Rasismin ja fasismin suhteen on kuitenkin nollatoleranssi. Puheenvuoroja todellakin suitsitaan, ja jos kielto ei mene perille, vastaa edustaja sanoistansa omalla kukkarollaan. Ihmisvihaa lietsovista kommenteista on menetetty viikkojen päivärahat ja saatu moneksi viikoksi kielto osallistua parlamentin toimintaan.

Yksi kieli, yksi uskonto ja yksi etnisyys ovat harhainen haavekuva, joka tuskin koskaan ja missään toteutuu.

Tähän meillä Suomessa on vielä matkaa.

Tästä fasismin syleilystä saa katsoa peiliin koko poliittinen järjestelmämme. Me annoimme perussuomalaisten määritellä, mistä Suomessa, suomalaisuudessa, symboleissa ja identiteetissämme on kyse. Suomesta tuli maa, jossa osa sylkee ”vääränväristen” päälle kaduilla tai on mukana kansallissosialistien riveissä marsseilla, joiden järjestäminen ei kymmenen vuotta sitten olisi tullut kuuloonkaan.

ILMOITUS

Rasismiin puuttuminen on osa ihmisyyttä. Sano tai tee toiselle, mitä itsellesi haluaisit sanottavan tai tehtävän.

Kaksoiskansalaisuudet sekä kielten, uskontojen ja ihonvärien kirjo ovat Suomelle rikkaus. Pakolaisaaltoja ja siirtolaisuutta on ollut aina – niin Suomeen, Suomesta kuin Suomen sisällä. Yksi kieli, yksi uskonto ja yksi etnisyys ovat harhainen haavekuva, joka tuskin koskaan ja missään toteutuu.

Historiamme on monimuotoinen. Suomen tarinaan kuuluvat niin pogromeja pakenevat juutalaiset kuin ensimmäiset kiintiöpakolaiset: Suomen ja Venäjän välejä sovitelleet kenraalikuvernöörit, jotka eläkkeelle jäätyään pakenivat Suomeen.

Sotavuosiin asti Suomessa oli ulkomaalaisia yhtä paljon kuin viipurilaisia, ja sankarivainajina haudattiin niin tataarimuslimeja kuin romanejakin.

Monimuotoisen Suomen tarinaa meidän pitää myös tässä ajassa uskaltaa puolustaa. Suomi on oikeusvaltio, ja oikeusvaltion pelisäännöt ovat kaikille samat. Maahanmuuttajista tai turvapaikanhakijoista ei saa tulla erillistä ja eristettyä kansanosaa, jolla olisi jotenkin erilaiset oikeudet tai velvollisuudet. Suomi olemme me kaikki, yhdessä.