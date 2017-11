Jarno Mela

Puhe päättyy mutta loppuhuipennus on vielä edessä. Kaikki tietävät, että Merja Kyllönen osaa laulaa, mutta nyt vuorossa on uusi aluevaltaus. Vasemmistoliiton presidenttiehdokas päättää puheensa puoluevaltuustolle rap-esitykseen.

– Kuka kuulee toiveet äänettömät kainot, et ihminen ois muutakin, kuin veneen peräpainot, Kyllönen päättää rappinsa ja pamauttaa nyrkillä puhujapönttöä.

Suoritus ei välttämättä saisi täysiä pisteitä musiikkikilpailun tuomaristolta, mutta valtuustoväki nousee seisomaan ja antaa suosionosoitukset Kyllöselle. Kyllönen lupaa hakea ennen vaalipäivää neuvoja rap-esitykseen Palefacelta.

– Ei rap-genre vielä oikein irtoa, siinä on vielä vähän tekemistä.

Kyllönen aikoo kampanjassaan puhua arvoista. Ensimmäiseksi niistä on aika puhua nykytaiteen museon Kiasman edustalla, jonne vasemmistoliiton aktiivit ovat pystyttäneet teltan.

Totuuden nimissä on myönnettävä, että eduskunnan avoimien ovien päivä on hieman suositumpi kuin vasemmistoliiton teltta. On teltalla sentään jonkun verran väkeä tervehtimässä ehdokasta.

Joululauluja ja kampanjavinkkejä



Kiasman edustalla sää on yhtä poikkeusta lukuun ottamatta niin marraskuinen kuin Helsingissä vain voi olla. Muutama lämpöaste ja kylmä tuuli muodostavat yhdistelmän, joka tuntuu luissa ja ytimissä.

Kampanjaväen lisäksi Kyllösen mielipiteet kiinnostavat ohikulkijoita ja tiedotusvälineiden edustajia. Kirkkaissa tennareissa vasemmistoliiton presidenttiehdokas antaa niin turvallisuuspoliittisia kannanottoja ja vinkkejä kampanjointiin kuin laulaa joululauluja hieman eri sanoilla punaiset, pahviset sarvet päässään.

– Pyytäkääpä jotain muuta ehdokasta tekemään sama, Kyllönen letkauttaa.

Kyllöseltä pyydetään myös apua siihen, kuinka aktiivien pitäisi puhua turvallisuuspolitiikasta.

– Ilmastonmuutos ja maiden sisäinen eriarvoistuminen muodostavat suurimman turvallisuusuhan, kuuluu vastaus.

Yksi kuulijoista on Matti Mäkelä. Hän kehuu erityisesti Kyllösen kantoja tasa-arvoon ja eriarvoistumisen vähentämiseksi.

Mäkelä kertoo olleensa mukana Suldaan Said Ahmedin kuntavaalikampanjassa. Hän huomauttaa, että Ahmed yllätti kaikki yli 1 600 äänisaalillaan.

– Tehdään sama presidentinvaaleissa, Mäkelä sanoo.

Jarno Mela

”Olen enemmän rauhan suurlähettiläs kuin Tuula”



Kyllösen mukaan on mielenkiintoista, että puolustusvoimatkin on nostanut eriarvoistumisen ja ilmastonmuutoksen turvallisuusuhiksi.

– Mutta ne eivät tule julkiseen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen keskusteluun samalla tavalla. Siinä puhutaan niin sanottuina kovina asioina sotilaallista liittoutumista tai liittoutumattomuutta. On mielenkiintoista, että suurimmat riskit ja uhat tunnistetaan, mutta toimenpiteet, joita halutaan tehdä ovat tyystin epäsuhteessa siihen, Kyllönen sanoo.

Kyllösen lisäksi arvoista on puhunut sosiaalidemokraattien ehdokas Tuula Haatainen. Suurimmat erot kaksikon välillä Kyllönen löytää persoonasta ja kannasta sotilaalliseen liittoutumiseen.

– Meidät erottaa varmaan se, että minä en epäröi sanoa sitä, että haen Suomen liittoutumattomuutta. Olen valmis myös purkamaan niitä elementtejä, jotka ohjaavat meitä vahvemmin siihen, että me olisimme jo liittoutuneita. Olen ehkä enemmän rauhan suurlähettiläs kuin Tuula.

Jarno Mela

Kannatuskyselyiden perusteella moni on jo ehtinyt julistaa presidentinvaalit käydyksi. Kyllönen huomauttaa, että vaalikeskustelut vaikuttavat ihmisten liikehtimiseen.

– Mielestäni tässä ei niinkään ole kyse siitä, onko ehdokkaana Merja Kyllönen vai Sauli Niinistö. On kyse siitä, saadaanko me synnytettyä aitoa arvokeskustelua. Vuoropuhelua siitä, voiko Suomeen syntyä ihmisyyden politiikka jatkuvan vihapuheen ja vastakkainasettelun tilalle.