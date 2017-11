Jarno Mela

Rasismin ja fasismin syleilystä saa katsoa peiliin koko suomalainen poliittinen järjestelmä.

Presidenttivaalikampanjansa Helsingissä avannut vasemmistoliiton presidenttiehdokas Merja Kyllönen on suivaantunut rasismin ja fasismin leviämiseen:

– Suomesta on viime aikoina tullut maa, jossa osa sylkee ”vääränväristen” päälle kadulla tai marssii kansallissosialistien riveissä, ja itseään sivistyneempänä pitävät vieressä vaativat rivissä maltillisuutta ja nyökyttelevät että maassa maan tavalla.

Toisin on Euroopan parlamentissa. Siellä on rasismin ja fasismin suhteen on nollatoleranssi.

Surullisinta kaikessa on, ettei poliittisilla päätöksentekijöillä ole ollut selkärankaa.

– Puheenvuoroja todellakin suitsitaan, ja jos kielto ei mene perille, vastaa edustaja sanoistaan omalla kukkarollaan. Ihmisvihaa lietsovista kommenteista on menetetty viikkojen päivärahat ja saatu moneksi viikoksi kielto osallistua parlamentin toimintaan, kertoi Kyllönen lauantaina.

Suomessa tästä ollaan kaukana.

– Me annoimme perussuomalaisten määritellä mistä Suomessa, suomalaisuudessa, Suomen symboleissa ja meidän identiteetissämme on kyse, hän toteaa.

Kainuulainen sanonta ”tolokun ihminen” vääränlaiseen käyttöön

Kyllöstä harmittaa, että ”vielä rosvosivat hienon kainuulaisen sanonnan ”tolokusta ihmisestä” aivan vääränlaisen käyttöön”.

– Tolokku ihminen on se, joka tarttuu toimeen ja osaa katsoa omaa napaansa kauemmaksi. Oikeasti tolokku ei ole tyhmä eikä naiivi: tottakai meidän pitää neuvotella, opastaa ja sopeuttaa tulijoita suomalaiseen kulttuuriin.

Kyllönen arvosteli viime viikonvaihteessa presidentti Sauli Niinistöä maahanmuuttokriittisten myötäilystä. Niinistö on puhunut tolkun ihmisistä viitaten kirjailija Jyri Paretskoin kolumniin.

Hän painottaa tasa-arvon merkitystä: naisten alistamista, sukuelinten silpomista ja sitä ettei pakkoavioliittoja hyväksytä. Rikolliset halutaan palauttaa ja tukkia salakuljettajien reitit.

– Surullisinta kaikessa on, ettei poliittisilla päätöksentekijöillä ole ollut selkärankaa löytää yhdessä ratkaisuja, joilla puretaan myös järjestäytyneen rikollisuuden häikäilemätön ihmiskauppa. Ei voi olla niin, että laillisten reittien ja laillisten toimintakanavien sekä asiantuntijarakenteiden puute mahdollistaa laittoman miljardibisneksen.

Hän muistuttaa, että härskeimmillään järjestäytynyt rikollisuus valitsee, ketä autetaan ja missä.

Suomi tarvitsee maahanmuuttajia



Hän pitää käsittämättömänä Suomen maahanmuuttovastaista ilmapiiriä. Väestöpyramidi on vinksallaan, ja ”mummo hoitaa toista mummoa, kun lapsia ei synny samassa suhteessa ikääntyviin”.

– Suomi tarvitsee maahanmuuttajia, mutta meillä on alettu suhtautua epäileväisesti myös kaksoiskansalaisiin ja määritellä ihmisiä ihonvärin perusteella.

– Josko lakattaisiin olemasta niin hemmetin tolokkuja ja sen sijaan ratkottaisiin yhteisen vuoropuhelun kautta ongelmia konkreettisesti, hän tiivistää.