Kymmenellä Oscar-ehdokkuudella noteerattu, mutta ilman pystejä jääneen American Hustlen (2013) 1970-lukulainen epookki on kohdallaan, mitä tulee henkilöiden vaatetukseen, kampauksiin ja musiikkiraitaan. Ikävämpi juttu on se, että juonikuvio ampuu hyvissä ajoin yli.

Lupaavasti käynnistyvää tarinaa kiihdytetään tarpeettomasti ja homma luiskahtaa teennäisen maaniseksi. Tulilinjalle joutuu erityisesti FBI-agentin hahmo (Bradley Cooper).

Christian Balen ja Amy Adamsin huijarikaksikko kulkee voitosta voittoon kunnes se kohtaa mainitun agentin. Tämä painostaa kaksikon työjuhdikseen. Korruption vastaisen projektin pääkohde on New Jerseyn pormestari.

Roolissa oleva Jeremy Renner on varustettu Elvis-peruukilla. Se lienee tarkoitettu huvittavaksi, mutta eipä naurattanut. Sen sijaan pari pientä herkkupalaa liittyy Balen tupeeseen. Näyttelijöiden hiuslaitteiden osana on korkea profiili.

American Hustle on katsomisen arvoinen lähinnä tavassaan liittää huijaus osaksi amerikkalaista menestystarustoa ja toimintakalustoa. Kaiken takana on yrittämisen taika eli melkein mikä tahansa kelpaa, kunhan tuohta tulee. Ja totta kai perhe on arvossaan, niin katolisten kuin mafiankin piirissä.

Ylipitkäksi venytetty rikos- ja huijauskomedia sekä korruptiosatiiri tarjoaa pikkuhauskasti värikkään tapahtumien kierteen. Pormestarin aviovaimona Jennifer Lawrence järjestää tapahtumien räväkimmät hetket. Ohjaaja on David O. Russell.

American Hustle. Nelonen perjantaina 17.11. klo 22.00.