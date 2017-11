Pekka Helminen

– Turku ei ota asunnottomuutta ja asumisen hintojen nousua vakavasti, sanoo Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Jaakko Lindfors.

Turun Vasemmistoliitto vaatii Turulta lisäresursseja kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon ja riittävän määrän omalle vuokra-asuntotuotannolle osoitettua tonttimaata, jotta Turku saavuttaisi oman tuotantotavoitteensa. Tavoitteesta ollaan pysyvästi jäljessä.

– Asuntopulan vuoksi asunnonhakijoille joudutaan kaupungin puolesta näyttämään ovea, vaikka asuminen kuuluu jokaisen perusoikeuksiin. Asumisen hinnat karkaavat käsistä, ja yksityiset vuokranantajat keräävät voitot, sanoo Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Jaakko Lindfors

Kaupungin omistaman TVT Asunnot Oy:n asuntotavoite on tälle vuodelle 200 asuntoa, mutta toistaiseksi on toteutumassa vasta 19 asuntoa. Tästä johtuen TVT:n osuus koko kaupungin asuntokannasta on romahtamassa alle kymmenen prosentin, vaikka tavoitteena oli nostaa osuus 10,5 prosenttiin koko asuntokannasta.

– Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantotavoitteesta on jääty reippaasti jälkeen jo vuosien ajan, sanoo Lindfors.

TVT Asunnot ennustaa heikon toteuman uusiutuvan lähivuosinakin, jos Turku jatkaa nykyistä asuntopolitiikkaansa.

Turun Vasemmistoliiton mukaan kaupungin omia, kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tarvitaan kiireellisesti lisää hajautetusti kaikille asuinalueille. Suuri, patoutunut kysyntä kaupungin kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista koskee koko Turkua.