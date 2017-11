Matti Matikainen

Uudessa valinnanvapauden lakiesityksessä ei Jyty:n mukaan ole otettu huomioon henkilöstöä eikä hallinto-, tuki- ja ICT-palveluiden merkitystä.

– Luottamus uudistuksen onnistumiseen alkaa loppua ja koko korttitalo uhkaa romahtaa, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliiton Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki varoittaa.

Henkilöstölle alansa asiantuntijoina tulee Pihlajamäen mukaan antaa nykyistä huomattavasti merkittävämpi rooli ja suurempi painoarvo sote- ja maakuntauudistuksesta päätettäessä.

– Merkillepantavaa on, että esimerkiksi hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstöä ei kuunnella, vaikka muutokset koskettavat voimakkaimmin näitä työntekijöitä. Selvää ei ole edes, onko oma työnantaja julkinen vai yksityinen, mitä työehtoja noudatetaan ja millä paikkakunnalla työpaikka ylipäätään sijaitsee, Pihlajamäki ihmettelee.

Mihin katosi pohjoismainen hyvinvointimalli?

Pihlajamäki ihmettelee, miksi hyvin toimivia osia sote-palveluiden järjestelmässä halutaan romuttaa. Ylipäätään suomalaiset sote-palvelut ovat nykyisellään kansainvälisissä vertailuissa tehokkaimmasta päästä. Ei koko järjestelmää kannata vaihtaa, jos yksi osa ei toimi, Pihlajamäki korostaa.

– Maakunta- ja sote-uudistukseen ei tunnu uskovan enää juuri kukaan. Tuoreimpana esimerkkinä on suunnitelmat ulkoistaa terveyspalveluja yksityiseen yritykseen Meri-Lapissa.

ILMOITUS

Pihlajamäki kysyy, mihin katosi pohjoismainen hyvinvointimalli, johon Suomi on menestyksekkäästi turvautunut. Luottamus maakunta- ja sote-uudistukseen näyttää romahtaneen pohjalukemiin.

Hetli huono vaihtoehto

Jyty lausui hallintopalveluista edellisen kerran keväällä 2017, jonka jälkeen valtio perusti Hetli-nimisen valtakunnallisen yhtiön hoitamaan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja.

– Vaikka itse lakiesityksessä henkilöstö on unohdettu, tulemme ottamaan kantaa esimerkiksi tähän Hetliin, joka ei näytä olevan kovinkaan käyttökelpoinen vaihtoehto, Pihlajamäki linjaa.

Lisäksi tietojärjestelmien keskeneräisyys ja toimimattomuus saattavat vaaraan potilaat, asiakkaat sekä koko henkilöstön työskentelyedellytykset. Kokemukset pienistäkin tietojärjestelmien uudistuksista ovat osoittaneet, että maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulu ei ole realistinen ja suunniteltu lisäaikakaan ei ole riittävä.

– Pikkuhiljaa aletaan nähdä, että hallinto- ja ICT-palveluilla on elintärkeä merkitys organisaatioiden toimintakykyyn. Ensisijaisen tärkeää on tietojärjestelmien toimivuus, jotta näitä palveluja ylipäätään on mahdollista hajauttaa monelle tuottajalle, Pihlajamäki huomauttaa. Hän puhui perjantaina Jyty Seinäjoki ry:n 70-vuotisjuhlassa.

Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK:n jäsenliitto.