Lehtikuva/Martti Kainulainen

Suomen Palloliiton puheenjohtajapeli pääsi viime viikolla vauhtiin Kuopion Palloseuran omistajan, pankkiiri Ari Lahden ja vihreiden entisen puheenjohtajan Ville Niinistön kerrottua kiinnostuksestaan tehtävää kohtaan. Lahti ja Niinistö ovat varsin erilaisia futisjohtajakandidaatteja. Toinen on ollut pitkään seurajoukkueen pääjehuna käyttäen KuPS:iin varmasti seitsemännumeroisen luvun eurojaan ja toinen on vaikuttanut lähinnä päivänpolitiikassa.

Vaikka Ville Niinistö on varmasti jalkapalloihminen, oli outoa, että hän joutui ehdokkaaksi lähtiessään päälleliimatusti kehumaan junnupelejään ja kertoi vielä kyselleensä neuvoa sedältään Sauli Niinistöltä, jota ei ole muisteltu kovin häävinä Palloliiton veturina. Ari Lahti on sen sijaan tuonut Kuopioon muutakin kuin komeat kulissit ja muutaman mehevän eurocup-pelin, koska KuPS nykyään tuottaa pelaajan keskimäärin jokaiseen junnumaajoukkueikäluokkaan.

Veikkausliigaseurojen taustayhteisöineen uskotaan kannattavan vahvasti Lahtea. Niinistön taustavoimista ei ole tarkempaa tietoa.

Tehtävään ei ole pyrkimässä yhtään naista, vaikka päteviä futisnaisia on Suomi pullollaan.

Kieltäytyneitä on jo kohtuullinen joukko. Esimerkiksi ennakkoon vahvimpana puheenjohtajaehdokkaana pidetty Suomen Pankin Olli Rehn ja SJK:n Raimo Sarajärvi ovat kertoneet jättävänsä kisan väliin. Harkitsijoitakin piisaa, kun esimerkiksi Aalto-yliopistossa tulevaisuudentutkijana työskentelevä entinen maajoukkuefutaaja Mika Aaltonen ja tämän palstan taannoinen skribentti, vasemmistoliiton puheenjohtajana kunnostautunut Paavo Arhinmäki pohtivat ankarasti tahoillaan hommaan hakeutumista.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) ei ole vielä tyrmännyt puheenjohtajuuden hillomaalitolppaa. Tosin kulisseissa Soinille tyrkyllä oleva EBRD-pankin johtokunnan varajäsenyys tietäisi paremmat mahdollisuudet väijyä Millwallin pelejä ja paksummat tienestit, koska Palloliiton puheenjohtajuus on ainakin toistaiseksi palkaton luottamustehtävä.

Joka tapauksessa voi todeta, että vaikka asioita kuinka tarkastelee punavihreiden silmälasien takaa, on selvää, että ainoana esillä olleena poliitikkona Arhinmäellä on korkean tason urheilujohtamiskokemusta hänen toimittuaan kolme vuotta kulttuuri- ja urheiluministerinä.

Nimiruletti siis pyörii. Valitettavasti näyttää myös siltä, että taas(kaan) tehtävään ei ole pyrkimässä yhtään naista, vaikka päteviä futisnaisia on Suomi pullollaan. Helmareiden entinen runkopelaaja Katri Nokso-Koivisto on sentään hakemassa varapuheenjohtajan tehtävään, mikä toisi maailman suosituinta urheilulajia myös Suomessa hitusen lähemmäksi modernia aikakautta.

Loppukaneettina kuitenkin todettakoon, että synkeiden huhujen mukaan tiettyjen piirien junttaporukat olisivat yhdistämässä kulisseissa voimiaan Tampereen piirin puheenjohtajan Harri Talosen taakse. Hänet nähtäisiin pitkälti Palloliiton vanhoillisten voimien ehdokkaana, kun liki kuka tahansa muu puheenjohtajakuvioissa vilahtanut nimi pyrkisi todennäköisesti modernisoimaan Palloliiton toimintaa voimakkaasti. Saattaa jopa käydä niin, että useampi uudistusmielinen ehdokas pelaa linjansa paitsioon 20. tammikuuta 2018 käytävän puheenjohtajavaalin äänien hajaantumisen myötä.

Vakiorivillä on tarjolla taas Valioliigaa ja Championshipia. Claude Puelin managerinpestin alettua mukavaan vetoon hiljalleen päässyt toissakauden mestari Leicester kohtaa kotonaan sarjaa tappioitta ja ylivoimaisesti johtavan Manchester Cityn. Se pelasi kauden ensimmäisen pelinsä tasan Evertonin kanssa, mutta on voittanut kaikki Valioliigamatsinsa sen jälkeen. Meno on ollut yhtä hurjaa myös Mestareiden liigassa, jossa City on varmistanut jatkopaikkansa neljän lohkovaiheen voiton jälkeen. Tappiota ei tule nytkään, koska tasoero on lopulta liian suuri. Kakkonen.

Kolme tappiota peräjälkeen kärsineen West Bromwichin kotikentälle saapuu Chelsea. Antonio Conten suojatit hävisivät Ylellä nähdyn Mestareiden liigan AS Roma -ottelun rumasti 3–0. Kunnianpalautus koitti kuitenkin sarja-arjessa Manchester Unitedista otetun 1–0-voiton myötä. Hyökkäysvoimalle olisi tarvetta, koska Chelsea on pystynyt tekemään kärkiseuralle kehnohkot 19 maalia. Seuran kerrotaan hautovan 100 miljoonan euron tarjousta Interin Mauro Icardista, joka on tehnyt jo 11 maalia Serie A:ssa kuluvalla kaudella. Tähän hätään hän ei ehdi, silti kakkonen napsahtaa.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 18.11. kello 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2, 1, 2, 1(2), 1(X), 1(2), 1, 1, 2(1), 2(X), 2(1), 1, X.