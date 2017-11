Lehtikuva/Markku Ulander

Silvia Modig arvio, että turvapaikanhakijan raahaaminen työpaikalta palautuslennolle on julmaa ja typerää.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Silvia Modig pitää käsittämättömänä valtion toimia töissä käyviä turvapaikanhakijoita kohtaan.

– Työllä itsensä elättävän, yhteiskuntaan kiinnittyneen ja hyvin todennäköisesti työntekijän oleskeluluvan saavan ihmisen noutaminen työpaikalta, sulkeminen säilöönottokeskukseen ja viime kädessä lennättäminen voimakeinoja käyttäen sota-alueelle on sekä epäinhimillistä että typerää, Modig hämmästelee.

Modig teki kirjallisen kysymyksen sisäministeri Paula Risikolle (kok.) kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden käännyttämisestä kesken työlupaprosessin. Modig perää toimia sen varmistamiseksi, että eri oleskelulupatyyppejä koskeva tieto kulkisi viranomaisten välillä eikä pakkopalautuksia kesken työlupaprosessin ryhdyttäisi panemaan täytäntöön.

”Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa.”

Kannustetaan töihin

Turvapaikanhakijalla on Suomessa oikeus työskentelyyn turvapaikkahakemuksen käsittelyn aikana, mutta kansainvälistä suojelua ja oleskelulupaa työn perusteella haetaan erillisissä menettelyissä. Sekä Risikko että sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg ovat kannustaneet työllistyneitä turvapaikanhakijoita hakemaan työperusteista oleskelulupaa.

Suomesta käsin työntekijän oleskelulupaa hakeneella on oikeus oleskella Suomessa hakemuksen käsittelyajan.

– Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa kestävyysvajeeseen vastaamiseksi ja huoltosuhteen parantamiseksi, Modig sanoo.

– Tilanteessa, jossa historiallisen moni ihminen on jättänyt kotimaansa etsiäkseen parempaa elämää, työperäisen maahanmuuton mahdollistaminen on paitsi taloudellisesti järkevää, myös humaania.

Tiedonkulussa ongelma?

Modig muistuttaa siitä, että viime aikoina julkisuuteen on noussut useita tapauksia, joissa Suomessa laillisesti työllistynyt ulkomaalainen on pakkotoimin poistettu maasta tai maastapoistamista on valmisteltu ottamalla henkilö säilöön, vaikka työperusteisen oleskelulupahakemuksen käsittely on ollut kesken. Käännytyspäätös on näissä tapauksissa perustunut täytäntöönpanokelpoiseen kielteiseen turvapaikkapäätökseen.

– Ongelmaa taitaa olla paitsi tulkintakäytännöissä, myös maahanmuuttoviranomaisen ja käännytyksistä vastaavan poliisin välisessä tiedonkulussa. Ehkä tässä olisi sopiva paikka jäykän byrokratian järkeistämiseen, Modig vihjaa.

Hän kertoo kirjallisessa kysymyksessään tapauksista, joissa ihminen on haettu töistä pakkopalautusprosessiin. Pahimmillaan ihminen on palautettu konfliktialueelle yölennolla, kun aamulla on ollut tulossa hallinto-oikeuden maastapoistamisen täytäntöönpanokieltoa.

Hallitus vastaa kansanedustajien kirjallisiin kysymyksiin kolmen viikon kuluessa.