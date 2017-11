Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n puheenjohtajana jatkaa vuonna 2018 Jaana Närö. Hän työskentelee Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) toimitusjohtajana.

KOVAn syyskokous kokoontui keskiviikkona Helsingissä. Närö on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana sen perustamisesta lukien eli vuodesta 2013. KOVA on yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen edunvalvontajärjestö, jonka jäseninä on esimerkiksi kunnallisia vuokrataloyhtiöitä ja muita yleishyödyllisiä vuokra-asuntojen tarjoajia.

Syyskokouksen laatima julkilausuma muistuttaa, että omakustannusperiaatteella toimivilla vuokrataloyhteisöillä on merkittävä rooli julkisessa palvelutehtävässään. Ne vaativat nyt valtiolta lisää tukea asuntotuotannolleen.

– Useat aidosti yleishyödylliset vuokrataloyhtiöt rakennuttaisivat nykyistä selvästi enemmän asuntoja, jos ne saisivat enemmän tontteja asuntotuotantoa varten, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen sanoo tiedotteessa.

Järjestö esittää valtion tuen kasvattamista korkotukijärjestelmässä. Julkilausuman mukaan omakustannusperusteisten ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen määrän lisääminen on pitkällä aikavälillä ainoa kestävä ratkaisu asumistukimenojen hillitsemiselle.

– Vuonna 2018 pidän erityisen tärkeänä vaikuttaa 40 vuoden korkotukijärjestelmän uudistamistyöhön ja tulontarkistuksiin perustuvien määräaikaisten vuokrasopimusten käyttöönoton estämiseen, puheenjohtaja Närö sanoo tiedotteessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2017 lähes 5 600 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen. Niitä valmistuu kuluvana vuonna 3 200. Kaikkiaan jäsenyhteisöjen investoinnit vuonna 2017 ovat 1,15 miljardia euroa.