Keskustalle Meri-Lapin kuntien sotepalvelujen ulkoistaminen Mehiläiselle on poliittista myrkkyä.

Meri-Lapista alkanut sotepalo osoittaa, miten suivaantuneita kunnissa ollaan hallituksen sanelupolitiikasta. Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan ja Simon kuntien sote-palvelujen ja Tervolan ja Ylitornion erikoissairaanhoidon ulkoistaminen Mehiläisen ja kuntien yhteisyritykselle on suurin yksityistämishanke.

Ulkoistaminen kyseenalaistaa koko sote-hankkeen mielekkyyttä. Lapissa yksityisen monopolin piiriin kuuluisi noin 60 000 asukasta, ja ulkopuolelle jäisi noin 120 000 asukasta. Kokoomus on saamassa valinnanvapautta roppakaupalla, mutta tuskin sekään haluaa pääosin yksityistä monopolia.

Hankintapäätöstä ei ole, ja aikaisintaan siitä voidaan tehdä päätös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tämän viikon hallituksen kokouksessa. Itse en tekisi päätöstä niillä tiedoilla, joita julkisuudesta on olemassa Länsi-Pohjan yhteisyritys Oy:n palvelusopimusluonnoksestaF.

Soteratkaisu saattaa avata keskustalle tien oppositioon.

Vahva kilpailuetu Mehiläiselle

Luonnos herättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia. Yhteistyökumppanuudesta kilpailutuksessa Mehiläinen ryhmittymälle hävinneet Attendo Terveyspalvelut Oy, Ryhmittymä Suomen Terveystalo Oy ja Pihlajalinna ryhmittymä ovat varmasti hereillä.

Kyse on suurimmasta yksittäisestä palvelujen ulkoistamisesta. Hyvin todennäköisesti kilpailutuksen laillisuus ja päätöksenteko mitataan markkinatuomioistuimessa. Kyse on kaikkiaan yli miljardin palvelusopimuksesta. Samaan kauppaan ovat tulossa valmiit tilat ja laitteet ainakin osittain vastikkeettomasti.

Sopimusluonnoksessa painotetaan, että omistajakunnat ja tilaaja eli Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri järjestävät ja luovuttavat palveluntuottajalle palvelutuotannon käyttöön toimitilat, laitteet, hoito- ja tutkimusvälineet, työasemat käytössä olevine ohjelmineen tuettuina ja huollettuina.

Myös yhtiön toiminnan aikana kalusteiden sekä laitteiden riittävästä huollosta ja kunnossapidosta sekä hankinnoista vastataan. Mehiläisen liikevoittoa ollaan varmistamassa antamalla laajasti yhteiskunnan omistamaa infraa Mehiläisen ja kuntien yhteisyhtiön käyttöön.

Tämä tuskin ilahduttaa rannalle jääneitä kilpailijoita.

Keskusta saa mitä tilaa



Paikalliset keskustan kuntapäättäjät ovat avoimessa kapinassa oman puoluettaan ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikkoa (kesk.) vastaan.

– Keskustalaiset paikallispäättäjät päätyivät Meri-Lapissa kannattamaan kokoomuslaista jättiulkoistusta vastoin keskustaministerin tahtoa, koska halusivat säilyttää palveluita keskustaministereiden ajamilta erikoissairaanhoidon leikkauksilta. Siinä sotesoppaa kerrakseen, tiivistää vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson tviitissään.

Keskusta on ollut avainpaikoilla, kun soteuudistusta on valmisteltu. Uutta poliittista myrkkyä on luvassa, jos valinnanvapaus etenee hallituksen esittämässä muodossa. Keskusta nielee myrkyn ja kokoomus kerää poliittiset pisteet seuraaviin eduskuntavaaleihin.

Soteratkaisu saattaa avata keskustalle tien oppositioon, jos puolueen äänestäjät päättävät jäädä katsomoon.

Hallitus ei osannut ennakoida ulkoistamisoperaatiota

Ei hallitus eikä keskusta osanneet ennakoida, että kunnat kapinoisivat Meri-Lapin tyyliin. Se sääti, ettei sairaanhoitopiireissä rakenneta sairaaloita ilman erillislupaa. Sen sijaan hallitus ei osannut ennakoida ulkoistamishankkeita eikä ehdi puuttua lainsäädännön kautta enää Meri-Lapin päätökseen.

Hallituksen kannattaa toivoa, että kilpailutus kaatuisi joihinkin muotoseikkoihin. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Pertti Henttinen ennakoi, että Kemistä on tulossa valitus päätöksestä.

Valitukset menestyvät harvoin, sillä poliittisten ratkaisujen kyseenalaistaminen valitusteitse ei onnistu. Täytyy löytyä lainvastaisuus käsittelyprosessissa. Valtuustolla on laajat valtuudet käsitellä asioita.

Yleensä hallinto-oikeudessa kumoutuvat valitukset, joissa vedotaan esimerkiksi, ettei ole tarpeeksi tietoa.