Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Millariikka Rytkönen Tehyn puheenjohtajaksi.

– Tehy on hyvässä kunnossa ja pieni pintaremotti riittää, kommentoi käynnistyvää puheenjohtajakauttaan järjestön puheenjohtajaksi tiistaina valittu Millariikka Rytkönen.

Sosiaali- ja terveydenhoitoalan suurjärjestön Tehyn uusi puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on 41-vuotias porvoolainen kätilö ja sosialidemokraatti. Hän voitti äänestyksen ratkaisevalla toisella kierroksella vastaehdokkaansa äänin 69–12.

Tehy lähtee Rytkösen johdolla työmarkkinakierroksen sopimusneuvotteluihin päätavoitteinaan selkeä palkankorotukset ja kompensaatio lomarahaleikkauksista.

Työmarkkinoiden kilpailukykysopimus leikkasi kolmanneksen julkisen sektorin lomarahoista kolmeksi vuodeksi.

Rytkönen arvioi sopimusneuvotteluista muodostuvan tiukat ja Tehy lähtee niihin tiiviissä yhteistyössä toisen hoitoalan liiton, perus- ja lähihoitajia edustavan Superin kanssa.

Pidemmän ajan tavoitteena on oma sopimus hoitoalan koulutetulle henkilöstölle, joita edustavat Tehy ja Super.

Hoitoala on Kuntien yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa KVTES:ssä, jonka sopimuskausi päättyy tammikuun lopussa.

Rytkösen mukaan vientiteollisuuden palkankorotuslinja ei kelpaa katoksi hoitohenkilöstölle. Teollisuus ja hoitoala eivät ole yhteismitallisia esimerkiksi tuottavuuden suhteen, Rytkönen perusteli.

Puheenjohtajavaalissa oli kaikkiaan viisi ehdokasta.

Tehyn ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Anna-Leena Brax (kesk.) Alavieskasta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi raisiolainen Pipsa Allén (kok).

Tehyn vaaleilla valittu 83-paikkainen valtuusto on ammattiliiton korkein päättävä elin. Suurin valtuustoryhmä on sosialidemokraattien ja sitoutumattomien Yhdessä eteenpäin -ryhmä 30 valtuutetulla.

Sitoutumattomat ja keskiryhmät on edustettuna 19 valtuutetulla, sitoutumattomien ja kokoomuksen Arvo ammattitaidolle -ryhmällä on 13 valtuutettua, sitoutumaton Vapaat vaikuttajat -ryhmällä 12 valtuutettua. Vasemmistolla ja sitoutumattomilla on 7 valtuutettua ja Tehyläisillä vihreillä 2 valtuutettua.

Tehyyn kuuluu 160 000 sosiaali- ja terveysalan koulutettua ammattilaista.

”Hyvä Tehy jää seuraajalle”



Eläkkeelle siirtyvä Rauno Vesivalo luonnehtii päättynyttä puheenjohtajakauttaan vaikeaksi edunvalvonnan kannalta.

– Taloudellisesti vaikeat ajat eivät tarjonneet suuria mahdollisuuksia palkankorotuksiin. Palkansaajat ovat kantaneet vastuuta koko Suomesta.

Kilpailukykysopimus jouduttiin tekemään kovien paineiden alla ja julkisen sektorin lomarahaleikkaus on jäänyt kaihertamaan mieltä.

– Erityisesti nyt, kun taloudessa menee hyvin. Kikyä tehtäessä ei ennustettu talouden näin nopeaa nousua. Puhuttiin lamasta ja sen jatkumisesta.

Vesivalon mukaan sopimus on tehty, eikä se miksikään muutu.

– Nyt sopimuskierroksella haetaan kompensaatiota lomarahaleikkauksille.

Vesivalo arvioi jättävänsä Tehyn hyvässä kunnossa, vahvana taloudellisesti ja järjestöllisesti.

– Jäsenmäärä kasvaa ja järjestöllä on selkeät yhteiset linjaukset. Hyvän Tehyn seuraaja saa, tarinoi Vesivalo leppoisasti.