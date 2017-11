Lehtikuva/Bryan R. Smith

Vaurain prosentti on vuodesta 2008 lähtien vetänyt jatkuvasti kaulaa muihin.

Sveitsiläinen Credit Suisse -pankki antoi tiistaina julkaistussa vuosittaisessa Global Wealth -raportissaan vahvistusta käsitykselle taloudellisen eriarvoisuuden kasvusta, kuten useat muutkin viimeaikaiset raportit.

Credit Suissen mukaan rikkaimmalla 1 prosentilla on nyt hallussaan 50,1 prosenttia maailman varallisuudesta. Sen yhteenlaskettu varallisuus on 140 000 miljardia dollaria (120 000 miljardia euroa).

Yhden prosentin osuus on kasvanut vuoden 2008 finanssikriisin notkahduslukeman (42,5 prosenttia) jälkeen joka vuosi. Vuonna 2013 se ohitti edellisen huipun, joka oli vuosituhannen vaihteen 45,5 prosenttia.

Yhdysvaltain 3 rikkainta omistaa yhtä paljon kuin maan köyhempi puolisko.

Yksi prosentti maailman väestöstä on 76 miljoonaa ihmistä.

Asteikon toisessa päässä ovat maapallon 3,5 miljardia köyhintä, joiden osuus kokonaisvarallisuudesta on vain 2,7 prosenttia. Köyhimmistä valtaosa on kehitysmaissa. Intiassa ja Afrikassa heidän osuutensa väestöstä on yli 90 prosenttia.

Maailmaan tuli viime vuonna 2,3 miljoonaa uutta dollarimiljonääriä. Heidän kokonaismääränsä on nyt 36 miljoonaa.

Eriarvoisuus on Credit Suissen mukaan kasvanut kaikissa maanosissa.

Yhdysvaltain kolme kovaa

Yhdysvaltalainen Institute for Policy Studies -tutkimuslaitos puolestaan totesi viime viikolla, että Yhdysvaltain kolmen rikkaimman, Bill Gatesin (Microsoft), Jeff Bezosin (Amazon) ja Warren Buffettin (Berkshire Hathaway) yhteenlaskettu varallisuus on yhtä suuri kuin amerikkalaisten köyhemmän puoliskon eli 160 miljoonan ihmisen.

Kolmikon yhteenlaskettu varallisuus on Forbes 400 -listan mukaan 248,5 miljardia dollaria.

Institute for Policy Studiesin raportti Billionaire Bonanza varoittaa, että miljardööriluokka on vetämässä kaulaa muihin nopeammin kuin koskaan aikaisemmin.

Eriarvoisuuden kasvusta kertoi myös PricewaterhouseCoopersin ja UBS:n miljardööriraportti toissa viikolla.