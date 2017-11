Teemu Kuusimurto

Soten yksityistämisissä säästöt kohdistuvat työntekijöihin. Pelottavasta tulevaisuudesta huolimatta – tai juuri siksi – Tehyn uuden johdon asettama tavoite ”Lisää liksaa” on Kati Jetsun (vas.) mielestä juuri oikea.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestön Tehyn valtuusto valitsi tiistaina itselleen uuden johdon. Vasemmiston seitsenhenkinen valtuustoryhmä asettui toisessa äänestyksessä puheenjohtajaksi valitun Millariikka Rytkösen (sdp) taakse. Puheenjohtajuutta tavoitellut jyväskyläläinen Kati Jetsu jatkaa liiton hallituksessa.

Kaikkein päällimmäisenä seuraavalla, vuoteen 2021 ulottuvalla kaudella Tehyssä on sote. Siitä tehyläiset tuntuvat Jetsun mukaan ajattelevan, että ”päättäkää maan hallituksessa ja eduskunnassa, mitä päätätte, mutta mehän olemme se porukka, joka saa sen sote-sopan toimimaan”.

– Tässä mielessä olemme varmasti tulevaisuudessa näkyvämpiä, Jetsu pohtii ja myöntää perään, että sote on pelottava. Ja sen vaikutukset näkyvät jo nyt.

Sote on pelottava.

Nyt leikitään tulella

– Maanantaina jännitettiin Länsi-Pohjan sotea, että mitä tapahtuu Kemissä ja Torniossa. On huolestuttavaa, kun köyhät kunnat tekevät 15 vuoden yksityistämissopimuksia. Entä miten käy henkilöstölle Pohjois-Karjalan kuntien Siun Sotessa? Se on saatu upeasti pystyy ja säästöjä on syntynyt 7 miljoonaa euroa. Mutta ne kohdistuvat perustyöntekijään. Kyllä tämä pelottaa. Näin rapautetaan maailman hienoin suomalainen sosiaali- ja terveysjärjestelmä, Jetsu sanoo.

Hän muistuttaa, että säästöt, jotka kohdistuvat hoitotyöntekijöihin, kohdistuvat heidän kauttaan myös asiakkaisiin.

– Hoitojonot pitenevät. Nyt leikitään tulella.

Tästä kaikesta huolimatta uuden johdon asettamaan Lisää liksaa -tavoitteeseen on Jetsun mielestä uskottava.

– Juuri sitä kautta ihmiset saadaan pysymään tällä alalla.

Ajetaanko koulutetut ulkomaille?

Tehyssä on seurattu huolestuneena kehitystä, jossa jäsenistö alkaa jo pari vuotta valmistumisensa jälkeen katsella muita töitä.

– Kun palkalla ei oikein elä ja työelämän paineet ovat kovat, niin moni ajattelee, että helpommallakin elämässä pääsee. Jos kalliilla koulutetut ja työhönsä perehdytetyt lähtevät ulkomaille, niin kuka tulevaisuudessa hoitaa suomalaisia, Jetsu kysyy.

Oma sopimus

Ennen sote-soppaa Tehyn vastavalitulla johdolla on edessään ensimmäinen neuvottelukierros. Alaa koskeva työehtosopimus umpeutuu 31. tammikuuta.

– Näiden neuvottelujen rinnalla on pidettävä kirkkaana mielessä, että jossain vaiheessa meillä on oma, Tehyn ja Superin yhteinen sopimus. Nythän olemme neuvottelupöydässä samalla viivalla vaikkapa kirjastonhoitajien ja maatalouslomittajien kanssa, joilla on aivan erilaiset työtehtävät.

Tehyn valtuustovaaleissa aiemmin syksyllä kokoomustaustainen Arvo ammattitaidolle -ryhmä sai 13 paikkaa, Sitoutumattomat ja keskiryhmät 19, Tehyläiset vihreät 2, Vapaat Vaikuttajat 12, Vasemmisto ja sitoutumattomat 7 ja demareiden Yhdessä Eteenpäin -ryhmä 30.

Valtuusto valitsi ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Anna-Leena Braxin sitoutumattomien ja keskustan ryhmästä ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Pipsa Allénin Arvo ammattitaidolle -ryhmästä.

Valtuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin porilainen Virpi Nieminen vasemmiston ja sitoutumattomien ryhmästä.