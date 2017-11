Lehtikuva/Martti Kainulainen

SAK:n pääkaupunkiseudun paikallisjärjestön syyskokous vaatii julkilausumassaan kovia palkankorotuksia syksyn ja kevään työehtosopimusneuvotteluissa. Järjestön mukaan eri yhteiskunnalliset sopimukset ovat kerta toisensa perään leikanneet palkansaajien ostovoimaa, mutta erityisesti suurten yhtiöiden verovastuita on pienennetty ja huonosti toimeen tulevien asemaa on heikennetty.

”Työläiset tarvitsevat palkankorotukset ja oikeuden turvattuihin työsuhteisiin. Toimeentulo on voitava koota yhdestä työsuhteesta, ilman Kelan ja sosiaalitoimiston tukea”, julkilausumassa perustellaan.

Paikallisjärjestön syyskokous täsmensi, että vaatimuksena on nimenomaan puhdas raha, eivät veronkevennyksiä, jotka kasvattavat tuloeroja ja rapistuttavat yhteiskunnan rahoitusta.

Järjestö peräänkuuluttaa työväeltä keskinäistä solidaarisuutta ja taisteluhenkeä palkankorotusten saamiseksi hyvin toteutetulla yhteistyöllä.

”Nolla palkankorotuksena on sylkäisy palkansaajan kasvoille. Me tuotamme lisäarvon yrityksiin ja me kulutamme palkkamme myös samojen yritysten tuotteisiin. Me ansaitsemme enemmän!” julkilausumassa todetaan.