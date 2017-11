Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Meri-Lappiin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin syntyy terveyspalveluyritys Mehiläisen vetämä sote-yhteisyritys, johon sisällytetään Kemissä toimiva Länsi-Pohjan keskussairaala. Vasemmistoliiton Lapin piiri vastusti hanketta.

Kemin kaupunginvaltuustossa hanke hyväksyttiin maanantai-iltana yhden äänen enemmistöllä 22–21. Vasemmistoliitolla on kaupunginvaltuuston suurin, 15 edustajan ryhmä, joka vastusti ulkoistusta, mutta sosialidemokraattien 13-jäseninen ryhmä hajosi äänestyksessä. Yhdessä vasemmistopuolueilla olisi valtuustossa enemmistö, sillä muilla puolueilla on yhteensä vain 15 valtuutettua.

Kemin lisäksi Keminmaan, Simon ja Tornion valtuustot päättivät vastustaa sosiaali- ja terveysministeriötä, joka nimesi vielä edellisellä viikolla selvityshenkilöt selvittämään Lapin sote-palvelujen järjestämistä. Heidän tehtäväkseen asetettiin erityisesti arvioida sitä, millaisia vaikutuksia sote-palvelujen laajamittaisella ulkoistamisella olisi maakunnan järjestämisvastuun toteutumiseen.

Oman keskussairaalan säilyttäminen on ollut Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kunnille tärkeää. Maakunnassa on toinenkin, Lapin keskussairaala, joka toimii Rovaniemellä. Osa alueen kunnista onkin mukana uudessa järjestelyssä vain erikoissairaanhoidon osalta. Tervola päättää osallistumisestaan vasta myöhemmin viikolla. Sopimus on 15-vuotinen ja hankinnan arvo kaikkiaan noin miljardi euroa.