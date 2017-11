Yle Kuvapalvelu

13. Marraskuuta vuonna 2015 toimittaja Antoine Leiris (s. 1981) sai huonoja uutisia pariisilaisesta sairaalasta: ravintolaan ja konserttiin tehdyissä terrori-iskuissa menehtyneiden joukossa oli myös hänen vaimonsa Helene. Leiris jäi yksin pariskunnan puolitoistavuotiaan pojan kanssa.

Kolme päivää myöhemmin Leiris päivitti Facebook-sivunsa lauseella, joka on antanut nimen hänen ja Karine Dusfourin käsikirjoittamalle ja ohjaamalle dokumentille Vihaani ette saa (Vous n’aurez pas ma heine, 2017).

Leiris on työstänyt aiheesta myös kirjan.

Haava on syvällä sisällä, sen sisältö on saatava ennen pitkää jakoon.

Leiris on itse näkyvästi mukana kierroksella, jonka hän tekee terrori-iskut joko omakohtaisesti tai jonkun läheisen (puoliso, lapsi) menettämisen myötä kokeneiden kanssa.

Terroristisen väkivallan kohteeksi joutuminen on kollektiivinen kokemus, joten tässä mielessä Leirisin lähtökohdalla on luontevat puitteet.

Hän ei itsekeskeisesti piehtaroi omassa surussaan (vaikka tuokin sen voimakkaasti esille), vaan suhteuttaa sen kohtalotovereidensa kokemuksiin. Tapaamisten tuloksena on syntynyt katsomisen arvoinen dokumentti, isohkon joukon voimin kameroiden edessä tapahtuva julkinen surutyö.

Yleispätevää asiaan liittyvää problematiikkaa tuo esiin Boris Cyrulnik. Kahdeksankymppinen psykiatri ja neurologi menetti lapsena vanhempansa natsien keskitysleirissä, hän on tunnettu resilienssiä koskevista kirjoituksistaan. Resilienssi tarkoittaa lyhyesti joustavuutta ja palautumiskykyä traumatisoivissa elämäntilanteissa.

Leiris ja Cyrulnik kävelevät Seinen rannalla ja keskustelevat kärsimyksen ja sen aiheuttamien traumojen pohjalta hyvin avartavasti. Haava on syvällä sisällä, sen sisältö on saatava ennen pitkää jakoon – kysymys on affektiivisesta jakamisesta.

Kaksikko käy yhteisrintamaan olalle taputtelijoita (= ei tuollaista jaksa kuunnella, lakkaa jo murehtimista, ota vaan itseäsi niskasta kiinni) vastaan. Cyrulnik sivaltaa: ”Se joka vaientaa kärsivän ihmisen, suojelee vain itseään – hän estää kärsivää ihmistä toipumasta”.

